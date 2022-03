Hiába a szombat délutáni időpont, mégis meglehetősen szerény érdeklődés mellett zajlott a baloldali ellenzéki összefogás közös fóruma Miskolcon. Dobrev Klára európai parlamenti képviselő (DK) személyével szerették volna színesíteni a rendezvényt, ám sokak lelkesedése hamar lelankadt, miután a hangosítás - finoman fogalmazva - nem működött megfelelően. A beszédek alatt többször próbálták a hibát orvosolni a szervezők: összesen 3 darab hangfallal, de a végén csak az ordibálás maradt a szónokoknak, ami miatt az érdeklődők a beszédek alatt egymással kezdtek beszélgetni, illetve mobiltelefonjukon.

A fórumon az ellenzék két jelöltje is felszólalt: Szilágyi Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. számú választókerület egyéni képviselőjelöltje a háború kapcsán a béke fontosságát emelte ki, noha Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje továbbra is fegyvereket szállítana és magyar katonákat küldene az orosz-ukrán háborúba. Szerettük volna megkérdezni Szilágyi Szabolcstól, hogy mi a véleménye ezekről a kijelentésekről, de nem válaszolt kérdéseinkre.

Varga László minősíti a választókat

A rendezvényen felszólalt dr. Varga László is, aki az ellenzéki összefogás Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2. számú egyéni választókerület képviselőjelöltje, akinek a beszédét bekiabálások szakították félbe: a közönség azt kifogásolta, hogy nem lehet hallani, amit mond. A képviselő - aki egyben jelölt is -, a választókat minősítette beszédében: „Önök bölcsebbek, mint voltak, jó itt 2014-ben is azok voltak” – utalva arra, hogy 2014-ben sikerült egyéni mandátumot nyernie Miskolcon.

Erdeinek megmondják, mit tegyen

Erdei Sándor, alias Rokker Zsoltti is részt vett a rendezvényen, aki nyilatkozott az Észak-Magyarországnak arról, hogy egyetért-e Márki-Zay Péter korábbi kijelentésével, hogy az ellenzéki összefogáson belül a fasisztáknak és a kommunistáknak is van képviseletük.

„Természetesen a szélsőségektől szükséges elhatárolódni” – mondta az ellenzéki összefogás Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5-ös számú egyéni választókerület képviselőjelöltje. Kíváncsiak voltunk arra, ha elhatárolódik a kommunistáktól, akkor miért kampányolt Che Guevarát, a kommunista tömeggyilkost ábrázoló pólóban. A politikus továbbra is kiállt Che Guevara személye mellett. Megkérdeztük, hogy akkor miért távolította el a fotót - amit az Észak-Magyarország írt meg elsőként - a politikusi oldaláról, azt mondta: „Én nem vettem volna le egyébként, tehát én vállalom, de voltak olyanok, akik azt mondták és döntöttek igazából ebben, hogy ezt le kell venni. Tehát nem én döntöttem így és a választások után vissza is teszem.”

Forrás: Ujlaki Attila

A rendezvényen feltűnt Gréczy Zsolt is, akiről 2019 decemberében meglehetősen pikáns felvételek láttak napvilágot. Egy blog közölte először azokat az obszcén képeket, amelyeket a politikus nemi szervét mutogatva készített fényképeket magáról. Azért is érdekes az ő személye, mert lemondott a parlamenti mandátumáról a botrányt követően, de most befutó helyen szerepel az ellenzéki közös listán, sőt nemrég a kultúra területéért felelős politikusnak nevezte meg Gréczyt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt azzal a címszóval, hogy: „Legyen a kultúra mindannyiunké!”. Megkérdeztük, hogy a Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt azon kijelentésétől elhatárolódik-e, amelyet egy fonyódi fórumon mondott, hogy „ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük.” Gréczy Zsolt azonban nem határolódik el ettől a kijelentéstől, valamint nem tartja botrányosnak a róla megjelent fényképeket.

Dobrev Klára azt sem tudta, hol van...

Dobrev Klára a miskolci rendezvény végén azt mondta a szimpatizánsainak, hogy „sietnie kell, mert megy Miskolcra”, majd az egyik kollégája segített neki a helyszínek megnevezésében, így felhívta az európai parlamenti képviselő figyelmét arra, hogy most van Miskolcon és később mennek Debrecenbe. (Ismeretes, nemrég azt kérte egy komlói fórumon, hogy mindenki menjen el szavazni jövő áprilisban - a szerk.)

Dobrev Klára azt kérte a közönségtől, hogy ne hallgassanak még 29 napig és mindenhol mondják el szabadon a véleményüket. Ennek szellemében szerettük volna a korábban ellenzéki előválasztáson indult és ott "ezüstérmet" szerző politikust megkérdezni, de egy kérdésre volt hajlandó válaszolni, utána kollégánkat lökdösni kezdték a szimpatizánsai, majd a személyeskedés jegyében azt firtatták, hogy miskolci lakos-e.