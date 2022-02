Kiviteli csúcs

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy tavaly exportrekordot döntött Magyarország, ami a pandémia ellenére 14 százalékos növekedést hozott, összesen 119 milliárd eurónyi kivitelt jelentett egyetlen év leforgása alatt. „Bár a világon mindössze a 95. helyen vagyunk a lakosságszám tekintetében, ugyanakkor a 43. legjobb exportteljesítmény Magyarország nevéhez fűződik. Ehhez szükség volt azokra a beruházókra, vállalatokra is, amelyek a világjárvány alatt végrehajtott fejlesztéseikkel piacokat szereztek, illetve jelentős mértékben megerősítették világpiaci pozíciójukat is versenyképes termékeikkel. Ehhez szükség volt még természetesen a magyar emberek, a magyar munkavállalók kiváló teljesítményére is” – emlékeztetett Szijjártó Péter. Kiemelte: jelenleg 4,7 millióan dolgoznak ma Magyarországon.

Kormányzati támogatás

A külgazdasági és külügyminiszter szólt az ózdi cég további bővítéséről, a Wellis ugyanis egy újabb 2 milliárd forintos beruházással további 100 embernek teremt majd munkalehetőséget. Ehhez a kormány 625 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít.

– Július óta teljes kapacitással működik ózdi üzemünk – mondta Farkas Viktor, a Wellis Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyettese. – 2021-ben több mint 5500 darab medencét gyártottak itt dolgozóink. Terveink szerint az első beruházás befejezésével el tudunk indítani egy második fejlesztési ütemet is – hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes.

– A mai bejelentés azt jelenti, hogy Ózd megint lépett egyet előre, és egyre inkább az élhető városok közé tartozik – mondta Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 3-as választókörzet országgyűlési képviselője. „Különösen fontos, hogy egy olyan cég bővít Ózdon, amely a 21. század technológiáit alkalmazza. Bízom abban, hogy a magyar kormány támogatását még sokáig fogjuk élvezni” – tette hozzá Riz Gábor.

A Wellis Magyarország Zrt. árbevétele tavaly meghaladta a 38 milliárd forintot. Az egykor néhány fős családi vállalkozásból ma már Európa első számú medencegyártójává váltak, az ózdi fejlesztésnek köszönhetően pedig az európai mellett amerikai piacokon is megjelennek majd világszínvonalú termékeik.

(A borítóképen: Szijjártó Péter, Riz Gábor és Farkas Viktor a bejáráson)