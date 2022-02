Átadták Kazincbarcikán a Csónakázó-tó melletti füves területet, így januárban elkezdődhettek a vízi komplexum kivitelezésének munkálatai, mely két ütemben valósul meg. Az első a Kazincbarcika Város Önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a Magyar Vízilabda Szövetség, a BorsodChem Zrt. és a KSK Delfin Vízisport Klub együttműködésének köszönhető. Befejezése 2023. szeptember végén várható.

Kolorcityhez hűen

A 8000 négyzetméteren először megépítik a teljes szerkezetet, kialakítják az uszodai részt. Gunther Zsolt, a 3h építésziroda ügyvezetője arról számolt be, hogy ott fog helyet kapni az 50 méteres versenymedence, valamint két állítható vízmélységű tanmedence is. Ezt követi a második ütem, a wellness és rekreációs részleg, finn és infraszauna, sószoba, edzőterem és rendezvényhelyszín megépítése. A külső területen pedig lehetőség nyílik olyan további strandelemek létrehozására, mint például a kültéri és élménymedence.

Hozzátette, hogy bár kívülről visszafogott konstrukciót láthatunk majd, belül a színesváros-koncepció is helyet kap, ami főleg sötétben lesz látványos, amikor a belülről megvilágított épület kifelé is többféle színben fog pompázni. Farkas László, a projektet kivitelező FK Raszter Zrt. vezérigazgatója az ünnepélyes átadón elmondta, hogy bár már van tapasztalatuk hasonló projektek megvalósításában, mégis kihívást jelent számukra egy ekkora volumenű, több milliárd forintos beruházás, és minden erőforrásukkal erre a projektre fognak koncentrálni, hogy ne csupán minőségben, de időben is tartani tudják a vállaltakat – írja a kolorline.hu.

Hosszú folyamat

„Egy új, minden igényt kielégítő vízi komplexumra nagy szüksége van a városban élőknek, ennek többször, több fórumon is hangot adtak az emberek. Régóta tervben van ez a projekt, ám azt tudni kell, hogy egy ekkora volumenű beruházás előkészítése nagyon hosszú folyamat. Sok szereplő összefogása és kitartó munkája kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk. A városban élők ebből eddig nem láthattak sokat, hiszen a munka a háttérben, az íróasztaloknál folyt. Hosszú tárgyalásokon, bonyolult közbeszerzési eljárásokon vagyunk túl, de most végre megmutatkoznak a fizikailag látható jelei is a haladásnak: elindult az építkezés, egy olyan komplexum megalkotása, ami remélhetőleg hosszú évtizedekig fogja szolgálni a városban és a térségben élők kikapcsolódását” – fogalmazott a projekttel kapcsolatban Szitka Péter, a város polgármestere. A KSK Delfin Vízisport Klub számára is óriási öröm ez, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló vízfelületek többszöröse lesz elérhető, az egyéb, kikapcsolódást segítő lehetőségekről nem is beszélve.

Példaértékű összefogás

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő elismerését fejezte ki a projekt kapcsán, hangsúlyozta, hogy ez nem csupán Kazincbarcika, de a térség egyik legnagyobb beruházása is, ami nem valósulhatott volna meg, ha nincs ez a példaértékű összefogás a városi önkormányzat és a többi intézmény és szervezet között, amelyek ebben részt vettek.

Kruppa László, a BorsodChem vezérigazgatója örül, hogy olyan előremutató projektben vehetnek részt finanszírozóként, mint a vízi komplexum építése, és reméli, hogy sok kazincbarcikai lakos és BorsodChem-es dolgozó leli majd örömét az új létesítményben – olvasható az internetes oldalon.

(A borítóképen: A vízi komplexum látványterve)