A Petőfi utca lakóit már közel húsz esztendeje zavarta az időnként hol erősebben, hol gyengébben érezhető bűz, amely belengte a környéket. Az önkormányzat számára is akut problémát jelentett az ügy, amelyet sikerült végre megoldani.

„Még 2002-ben helyezték üzembe egy nagyberuházás keretében azt a tizenegy települést érintő csatornarendszert, amely eddig itt is működött. Ez Erdőbényétől kezdve Tarcalon, Tokajon át egészen a Taktaköz egyik végéig vezeti el a szennyvizet. A tisztítótelep itt van Tokaj mellett. A probléma abból adódott, hogy az északi irányból, Erdőbénye, Szegilong, Bodrogkisfalud felől érkező szennyvizet nem közvetlenül a tisztítótelepbe vezették be, hanem a Petőfi utcánál futó csatornába. Mire ez a szennyvíz ideért, már több mint egy napot utazott, és főleg a nyári melegben könnyen berothad és komoly bűzt termel. Ezt már 2002-ben észlelték az itt élők és a szakemberek is, de annak a beruházásnak a keretében nem volt mód a problémát megfelelően kezelni” – mondta Kiss István Attila, a Borsodvíz Zrt. cégvezetője. Hozzátette: „Most egy megkerülő vezetékkel elvezettük ezt a szennyvizet egy nyomott úton az utolsó szennyvízátemelőig. Az új csatorna egy 280 milliméteres polietilén vezeték, ami megkerüli a Petőfi utcát. Nyolcszáz méter hosszú, a költsége nettó 29,5 millió forint, amelyre a fedezetet a magyar állam, mint a zrt. egyik tulajdonosa, tőkeemelése szolgáltatta. A munka tavaly ősszel kezdődött. Az elkészült fejlesztéssel a bűzprobléma megoldódott” – tudatta a cégvezető.

Hosszú távú megoldás

„Ez egy nagyon akut probléma volt itt, a Petőfi utcában és környékén, több száz embert érintett. Nagyon örülök, hogy elkészült a beruházás, és végre átadhattuk. Annak külön örülök, hogy a lakók is eljöttek, és megerősítették azt, hogy a munka elérte a célját, az elindított projekt megszüntette a kellemetlen szaghatásokat. Nagyon bízom abban, hogy ezzel sikerült megoldani ezt a problémát, amely hosszú időn át teljes joggal hergelte az itt élőket. A legfontosabb az itt élők elégedettsége és nyugalma” – mondta az átadón Posta György, Tokaj polgármestere.

Dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy kormányzati segítséggel sikeresen megoldották ezt a kellemetlen helyzetet.

„A szennyvízkérdés megoldása nagyon fontos ügy volt, amely egy széles és példamutató összefogás eredményeként most megvalósult. A polgármester úr megkeresése után lépéseket tettem a Borsodvíz Zrt. és a kormány felé. Volt rá lehetőség, hogy úgy csoportosítsanak át forrásokat, hogy a beruházás végre megvalósulhasson. Nagy öröm volt beszélgetni az utcában élő emberekkel, és látni az elégedettségüket. Számomra külön pozitívum, hogy részese lehettem ennek, és az különösen, hogy ahhoz képest, amióta felém jelezték a problémát, gyorsan sikerült erre megoldást találni” – mondta.

