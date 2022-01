Tavaly már rekordévet zárt az ingatlanpiac: az Otthon Centrum elemzőinek idei várakozásai szerint a bizonytalansági tényezők, mint az infláció vagy az ellátási lánc akadozása mellett tovább emelkednek a lakásárak, és már a hosszú távú bérlakáspiacon is drágulás valószínűsíthető.

Dinamikus gazdasági növekedés, emelkedő bérek, ugyanakkor pénzromlás, kamatemelési ciklus és bizonytalan világgazdasági konjunktúra jellemzi az idei év kilátásait, ami az ingatlanpiacot sem hagyja hidegen, összegezték a 2022-es év előrejelzéseit a 198 irodájával piacvezető ingatlanforgalmazó cég elemzői. A lakóingatlanok piaca 2013 óta felfelé ívelő ciklusban van, az évtized legerősebb éve 2018 volt, amikor a KSH adatai alapján rég nem látott számú lakástranzakció köttetett. Ez az év az Otthon Centrumnak is rekordév lett a megbízások és az értékesítések számában. A világjárvány rövid időre lefagyasztotta a piacot 2020-ban, de a vevők és az eladók néhány hét alatt alkalmazkodtak, a kezdeti sokkot dinamikus nyár és némileg bizonytalanabb ősz követte, majd 2021 egyértelműen a válság előtti dinamikára való visszatérést hozta a pandémia ellenére.

Ugyan az ingatlanpiacon a téli hónapokban hagyományosan kevesebb tranzakciót kötnek az ügyfelek, de ezt a tételt az Otthon Centrum tapasztalatai szerint felülírta az utolsó negyedév: tavaly a negyedik negyedévben több mint 7 százalékkal több eladást ért el az Otthon Centrum, mint egy évvel korábban. Éves szinten ennél is nagyobb a növekedés, 13,5 százalékkal több értékesítés történt 2021ben, mint 2020-ban. A 2020-as évhez képest 9,5 százalékkal többen szavaztak bizalmat a hálózatnak, és rekordszámú vételi ajánlatot tettek az ügyfelek, amely 26,5 százalékkal haladta meg 2020-as évet, és 18 százalékkal a 2018-as, még Covid előtti esztendőben rögzített ajánlatok számát.

Drágul a bérlakás is

Csakhogy időközben változtak a piaci feltételek: az ipari termelői árak bő ötödével nőttek, az energiaiparban éves szinten 53 százalékos volt a drágulás üteme, és már a Pénzügyminisztérium által közzétett ötéves előrejelzés is arra figyelmeztet, hogy tartós marad az infláció. Ennek ellensúlyozására világszerte szigorítanak a jegybankok, és itthon is beindult az alapkamat emelése. Ez rövid távon ösztönzőleg hat, így a háztartások körében továbbra is sláger lesz az ingatlan, hiszen még mindig kedvező mértékű fix kamattal lehet hitelt felvenni, az infláció pedig erősen olvasztja a megtakarítások értékét, ami vásárlásokra ösztönzi a megtakarításuk értékét féltő vevőket. A Zöld Otthon Program rendkívül népszerű, viszont a kihelyezhető keretösszeg véges, ami szintén döntéshelyzetbe hozza a vásárlókat, hiszen könnyen megeshet, hogy aki nem dönt időben, lemarad a lehetőségről.

A turizmus lassú magához térése miatt a szálláshely-szolgáltatásban érdekelt piaci szegmens várhatóan még 2022-ben is gyengébben teljesít majd. Ugyanakkor a lakásárak elmúlt években tapasztalt emelkedése tartósnak ígérkezik, és már a hosszú távú bérlakáspiacon is drágulás valószínűsíthető. A saját célú vásárlók a zöldhitel felvételére alkalmas új építésű lakások mellett az agglomerációs települések családi házaira fókuszálnak. Utóbbi szegmensben a felfokozott keresletnek köszönhetően komoly árrobbanás volt megfigyelhető az elmúlt évben. A kettő metszetében találhatóak azok a kisebb-nagyobb társasházas, lakóparki projektek, amelyek a javuló tömegközlekedést, elsősorban a megújuló vasúti kapcsolatok adta lehetőséget és a terjedő rugalmas munkavégzést használják ki, ügyesen igazodva az állami támogatásokra jogosult családos vevők igényeihez és pénztárcájához.

(A borítóképen: A lakások értékállóak maradnak)