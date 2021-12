„Az Iskolakertben lévő 160 éves épületet az ország első fedett tornacsarnokaként jegyzik, amely a pataki diákok generációinak sokaságát szolgálta ki – mondta Wáberer György, a program kormánybiztosa. – Az eltelt időszakban azonban kevés pénz jutott a felújításra, amelynek eredményeként jelentősen leromlott állapotba került az épület.” A támogatást a fejlesztési program rendelkezésére álló közel 150 milliárd forintból, a történelmi jelentőségű épületek felújítására fordítandó forrásból biztosítják. Kiemelte: a rekonstrukció tervei elkészültek, a munka hamarosan elkezdődik, és reményeik szerint 2022 nyarára be is fejeződik. A kormánybiztos utalt rá, hogy sárospataki öregdiákként neki is vannak személyes élményei, ugyanis a tornacsarnokba járt egykor dzsúdóedzésekre. Mint mondta, akkoriban vívás is zajlott az épületben és szeretné, ha a sportág a felújítás után újraéledne Sárospatakon. Emlékeztetett arra is, hogy két éve a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumával közösen – szintén az Iskolakertben – építettek egy modern, minden igényt kielégítő sportcsarnokot, az ott elérhető sportolási lehetőségeket jól kiegészítheti majd a jóval kisebb, de remekül használható tornaterem.