Hangsúlyozta: a középiskolák végzőseinek két nagy ünnepségük van, a szalagavató és a ballagás. A szalagavatón fordulnak tulajdonképpen célegyenesbe, megszólal a „vészcsengő”, hogy most már össze kell szedni a vésztartalékokat, hiszen közelegnek a fontos vizsgák. A szalagavatón minden évfolyam bemutatkozik, az egész iskola őket ünnepli, a reflektorfény középpontjába kerülnek. A feltűzött szalag felelősséggel is felruházza őket. Tudatosul bennük, hogy most már nem babra megy a játék, hanem teljesíteniük kell, fogalmazott az intézményvezető.