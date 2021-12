– A zsinati előírás egyelőre nem teszi kötelezővé a maszkhasználatot, de nagyon erősen ajánlja minden egyházi rendezvényen. A mi gyülekezetünkben november 15-től kötelező lesz – mondta Almási Ferenc, a Deszkatemplom gyülekezetének református lelkipásztora. – A hívek nagyon fegyelmezettek, sokan maguktól is maszkot vesznek fel, és a nagy többség be van oltva. A kisközösségi alkalmakon ez döcögősebben megy, mert maszkban nehezebb beszélgetni, különösen az idősek számára. Viszont ők már a harmadik oltást is felvették, és a gyülekezeti terem elég nagy, hogy meg tudjuk tartani a távolságot.