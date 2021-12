Ez a mennyiség a legtöbb helyen meghaladja a november első dekádjára jellemző sokéves átlagot, de a jellemzően száraz október után az elmúlt 30 nap csapadék­összege az ország jelentős részén még mindig hiányt mutat az ilyenkor szokásos értékekhez képest. Az október végére jelentősen kiszáradt talajok is átnedvesedtek az elmúlt másfél hétben, a felső 20 centiméteres réteg a Dunántúl déli kétharmadán, az Északi-középhegység tágabb térségében és a délkeleti határszélen telítettséghez közeli állapotban van. Az Északi-középhegység északi oldalán a középső talajrétegekbe is bőven jutott a nedvességből, ott a felső félméteres réteg is közel telített. Az alsóbb talajréteg az ország túlnyomó részén továbbra is igen száraz.