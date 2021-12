Karsai Attila, az Encsi Váci Mihály Gimnázium igazgatója is korábban lépett, a maszkviselés több hete kötelező a közösségi terekben. Most pedig már az osztálytermekben is, hiszen itt is vannak karanténba került osztályok. Jelenleg kettő, de amiatt, hogy egyegy tanuló lett covidos. Azonban csak az oltatlan tanulóknak kell otthon maradniuk, az egyik osztályból például mindössze három diák hiányzik, tudtuk meg az igazgatótól. A járvány kissé megbolygatta a nyílt napok rendjét is.