14:50

Egy szomszédos üzemben dolgozó munkással, aki ugyancsak tanúja volt az esetnek, közösségi oldalon váltottunk üzenetet. Arról számolt be, hogy a robbanást nem érzékelte, de a hatalmas füstöt igen és erős égett műanyag szag terjeng a környéken. Mint leírta, füst még most is van, de egyre kisebb.

Egy kép is érkezett a helyszínről.

Ez látszik az üzemből, ahol a tűz volt

Forrás: Olvasó

14:40

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője közösség oldalán posztolt videóban beszélt a tűzesetről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint egy ipari telephelyen, egy üzemcsarnokban, Alsózsolca külterületén, a Gyár utcában keletkezett a tűz. A miskolci és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. Az egységek megakadályozták a tűz továbbterjedését.

14:30

14:17

