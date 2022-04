A vádirat szerint a vádlott 2022. február elején a déli órákban egy mezőkövesdi középiskola udvaráról elhívta a kiskorú fiú diákot azzal az ürüggyel, hogy beszélni szeretne vele. Amikor a vádlott a kiskorú fiúval megérkezett a szomszédos játszótér területére, ahová egyébként más tanulók is elkísérték őket, felszólította a kiskorú sértettet, hogy térdeljen le, vagy meghal. Ezután azt is mondta neki, hogy térdeljen le, és számára szexuális cselekményt végezzen. A sértett a felszólításoknak nem tett eleget, ezért a vádlott először tenyérrel arcon ütötte, majd lefejelte. Ezt követően viszont tenyérrel és ököllel is mintegy tizenöt alkalommal, kisebb erővel állcsúcson ütötte, majd eltávozott a helyszínről, azonban részéről a bántalmazás nem a szexuális cselekmény kikényszerítése érdekében történt.

A kiskorú sértett 8 napon belül gyógyuló, az orr zúzódásával járó sérüléseket szenvedett el.

A sértett és törvényes képviselője könnyű testi sértés vétsége miatt hatályos magánindítványt terjesztettek elő.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott.