A jövő évtől igényelhető csok plusz feltételei között a hitelösszeg jelentős megemelése nagy pozitívum, az azonnali közvetlen támogatás megszüntetése viszont negatívum azok számára, akik ennek segítségével akarnak otthonhoz jutni. A kezdeti közvetlen támogatás hiányát később ellensúlyozza a nagy összegű hitelleírás a gyermekek megszületésekor, de két nagyon fontos, több millió forintot érő támogatás sorsa még kérdéses – derül ki a Bank360.hu értékeléséből, amelyben összevetették a jelenlegi és az új szabályokat.

Jelentős változások

Korábban jelentette be Csák János miniszter a városokban és nagyobb falvakban 2024-től elérhető csok plusz feltételeit. Ez a támogatás lép ezeken a településeken a 2023. december 31-ig igényelhető csok helyébe. A megismert új feltételek közül a Bank360.hu szakértői szerint kedvező a leendő igénylőknek, hogy a csok plusz esetén is fix 3 százalékos marad a kamattámogatott hitel. Nagy pozitívum, hogy a támogatott hitel összegei jelentősen megnőnek. Egy vállalt gyermek esetén eddig nem is járt hitel, januártól viszont már 15 millió igényelhető ilyen esetben is – tudta meg korábban a boon.hu.

Az eddigiekhez képest új kedvezmény, hogy a csok plusz hitelnél egy évig csak a kamatot kell törleszteni, míg az első gyerek megszületésekor egy év törlesztési moratórium kérhető, ebben az esetben egy évvel meghosszabbodik a futamidő. Ez összességében nagyobb összegű segítséget jelent, mint az eddigi, már a csok megítélésekor megkapható közvetlen támogatás, majd a gyerek(ek) születésekor igényelhető hitelelengedés. Viszont a csok plusz felvételekor az eddigiekkel szemben közvetlen támogatás hiányában nem lesz önerősegítség, ami a 10 milliós babaváró hitellel pótolható ki.

Csák János miniszter a csok plusz szabályainak ismertetésekor azt is bejelentette, hogy a falusi csok gyermekek után járó támogatásait egységesítik, ami feltehetően azt jelenti, hogy a használt lakás esetén jelentősen megemelt összeg jár majd az új lakás esetén is. Ez a 2024 januárjától hatályos szabályokban egy gyermek után 1 millió forint, 2 gyermek után 4 millió forint, 3 gyermek után 15 millió forint.

A piac még nem mozdult meg

A boon.hu-nak Kerek Edina, az Express Ingatlaniroda tulajdonosa a változásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a „városi csok” kivezetése az idei ősszel generált némi növekedést az érdeklődők piacán. Az ingatlan.com nyilatkozatában is olvasható, ez elsősorban a kisebb, 60-100 négyzetméter közötti családi házak piacán volt érezhető, itt Borsodban Miskolc mellett még azokon a településeken, ahol januártól a falusi csok sem lesz igénybe vehető – mondta.

Rámutatott: óriási fellendülést, nagy változást azonban ez nem hozott a piacon, az árak továbbra is stagnáló, esetleg lassan csökkenő tendenciát mutatnak, és az idei ősz forgalma továbbra is elmarad a sokévi átlagtól.

Nem várnak jelentős változást

Elsősorban azoknak a házaspároknak érdemes még idén vásárolniuk, akiknek már meglévő gyerekeik vannak, és nem terveznek újabbakat, illetve az egyedülálló szülők, és közülük is csak azoknak természetesen, akik még nem vették igénybe a támogatást – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a januártól bevezetendő csok plusz az eddigi hírek alapján elsősorban a fiatal, gyermektelen házaspároknak lesz jó megoldás, vagy azoknak, akik még további gyerekeket terveznek, és megfelelő jövedelemmel rendelkeznek egy nagyobb összegű hitel felvételével járó, ideiglenesen (a gyerekek megszületéséig) nagyobb törlesztőrészlet bevállalásához.

Szerinte a leginkább a 2-2,5 szobás, 20-25 millió forint árkategóriájú ingatlanok kerülhetnek előtérbe. Nagy fellendülést mi nem várunk tőle, de arra elég lehet, hogy megállítsa a lassan másfél éve zajló árcsökkenést – részletezte. Azt is elmondta, hogy csok plusz végleges kialakítása még hozhat változást ebben a várakozásukban, sok ugyanis még a kérdőjel körülötte. „A pontos feltételek és lehetőségek ismeretében lehet majd pontosabban ezt megbecsülni” – mondta. Egy hitelügyintéző is nyilatkozott az év vége közeledtével, aki elmondta, hogy a bankok sem tudják még pontosan milyen piaci konstrukcióval reagáljanak a kedvező csok plusz hitelre.