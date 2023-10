A szeptember végi esők hatására kellően átnedvesedett talajban optimálisan fejlődhet a repce és az őszi kalászosok vetéséhez a magágy előkészítésére is kedvezőek a feltételek. Múlt hét kedd óta a száraz időben jól lehet haladni az őszi betakarítással – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Kedvező a folytatás is

A folytatás is nagyrészt csapadékmentes időjárást ígér, annak ellenére, hogy vasárnap egy markáns hidegfront hoz sarkvidéki eredetű légtömeget hazánk fölé. A hideg hatására hétfőn a fagyzugos helyeken már megjelenhet az első őszi fagy. A lehűlés azonban nem lesz tartós, a jövő hét közepén már ismét 20-25 fok közötti maximumokban lehet haladni a betakarítással.

Taskó Józsefet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét éppen aratás közben értük utol.

– Mi csütörtökön kezdtük a kukorica betakarítását, a 14-16 százalékos szemnedvesség jónak mondható, kis szárítást igényel csak – osztotta meg tapasztalatait. A megyében a vége felé közeledik a napraforgó betakarítása, az aktuális feladatok között a rovarkártétel elleni védekezés fontos már másodszor ismételjük – tette hozzá.

A kukorica és helyenként még a napraforgó aratása is zajlik a megyében is. Az optimális szemnedvesség eléréséhez a száraz, meleg időjárás kedvező. Az őszi káposztarepce számára a szeptember végi eső igen sokat jelentett, ahogy az őszi kalászosok magágy előkészítéséhez is nagy szükség volt a felső talajréteg átnedvesedésére.

Az előttünk álló napokban folytatódik döntően száraz időjárás. Bár vasárnap érkezik egy markáns hidegfront, de számottevő csapadékot ez sem hoz. Az átmenetileg felhősebb napok mellett bőven lesz napsütés is. A talaj felszín közeli rétege tovább szárad majd. A hőmérséklet szombatig emelkedik, többnyire 20-25 fokos maximumok várhatók, majd a vasárnapi hidegfront mögött sarkvidéki eredetű, hideg légtömeg érkezik fölénk. Hétfőn a csúcsérték már csak 13 és 19 fok között valószínű, és reggelre a fagyzugos helyeken már megjelenhet az első őszi fagy. A hideg levegőnek azonban nincs sok utánpótlása, nyugat felől gyors melegedés kezdődik a magasban, így a hét közepére ismét 20-25 fokos csúcsértékek várhatók – írja az OMSZ.