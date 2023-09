Az Andrada visszavonta az alsózsolcai újrahasznosító létesítésére vonatkozó engedélykérelmét – írja bejegyzésében Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: az előzetes vizsgálati eljárás helyett a vállalat - megelőzve a hatóság esetleges ilyen irányú kérését - környezeti hatásvizsgálati eljárást indít. Az Andrada csoport ezzel egyidejűleg egy közleményt jutatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben azt írják: „Teljes mértékben értjük és komolyan vesszük az akkumulátor-újrahasznosítási technológiák keltette lakossági aggodalmakat. Vállalatunk az európai uniós üzleti normák szerint működik, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közvélemény kérdéseit. Ezért azt a felelős döntést hoztuk, hogy a legmagasabb követelményeket is idő előtt teljesítjük, így bizonyítva a technológiánk biztonságát és fenntarthatóságát a legszigorúbb környezetvédelmi szempontok alapján” – hangsúlyozzák. Arról is írnak, hogy a kérelmükhöz szükséges dokumentumokat kibővítik, hogy a lakosság, a civil és szakmai szervezetek, valamint az önkormányzat és az országos hatóságok minden kérdésére megnyugtató, transzparens választ adjanak. Azt is hangsúlyozzák, hogy mindenre kiterjedő dokumentációt állítanak össze, amely szerintük mindenki számára megnyugtató lesz. „A dokumentumok és a folyamat átláthatóságának biztosítása mellett folyamatosan egyeztetünk a település vezetőivel, civil szervezeteivel és a hatóságokkal, hogy a közelben élő emberek minden információt megkapjanak, így biztosak lehessenek abban, hogy a tervezett létesítmény semmiféle kockázatot nem jelent a biztonságukra és az egészségükre” – hangsúlyozták.

Ismeretes, korábban több ízben tiltakoztak helyiek és civil szervezetek az üzem létesítése ellen, mert szerintük ez veszélyeztetné a környék ivóvízbázisát és a településen élők egészségét. Korábban Csöbör Katalin is azt hangsúlyozta, hogy a környéken élők egészsége a legfontosabb, ennek érdekében azt kérte, hogy az üzem létesítését széles körű hatósági vizsgálat előzze meg.