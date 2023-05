Ha most nem is könnyűek a feltételek, mégis idejüket, energiájukat nem kímélve tevékenykednek a vállalkozók, akikre nagy szükség is van Arnóton, illetve Borsod vármegyében. Még hiányzik egy ipari park Valamennyi helyi vállalkozót, őstermelőket, egyéni és társas vállalkozásokat meghívtak az eseményre – hangsúlyozta Üveges István, Arnót polgármestere. Röviden ismertette a tanácskozás résztvevőivel a település adottságait.

Zömében kisvállalkozások

A polgármester kitért arra, hogy régebben főként mezőgazdasággal foglalkoztak a lakosok, ami ma már csak részben igaz. Miskolc közelsége miatt sokan ingázó életmódot folytatnak, a település az otthonuk, de a városban dolgoznak. Zömében kisvállalkozások települtek Arnótra, melyek sokféle tevékenységet folytatnak. Ezek közül a legnagyobb 23 főt foglalkoztat. Ipari park híján nagy cégek egyelőre nem látnak potenciált a településben – jegyezte meg a polgármester. Hozzáfűzte: így az iparűzési adó is kevés. Fejlesztéseiket, beruházásaikat pályázatokból tudják fedezni.

Támogatásokról és pályázati lehetőségekről

Az agrárium aktuális jogszabályi változásairól Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára adott tájékoztatást. A Miskolci járásban aktuális foglalkoztatási támogatásokról és szolgáltatásokról Tóth Péter, a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának vezetője beszélt. Aktuális pályázati lehetőségekről számolt be a 2023–2027 programozási időszakban a Bükk-Térségi LEADER Egyesület tervezési területén Nagy Lajos elnök. A Széchenyi Programiroda térségi irodavezetője, Fejes Richárd pedig a vállalkozások projektjeinek megvalósításához nyújtott támogatásokat ismertette a vállalkozói fórumon.