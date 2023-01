Árstopos termékeket kerestünk péntek reggel különböző élelmiszerüzletekben Miskolcon. Vegyes a kép, van, ahol minden termék bőven áll rendelkezésre, máshol csak szerény mennyiséget találtunk a polcokon.

Mint köztudott, rendeletben kötelezte a kormány a boltokat arra, hogy legalább kétszer annyi árstopos terméket tartsanak készleten január 13-ától, mint amennyi átlagosan akkor volt, amikor befagyasztották az árakat. A rendeletet azért kellett meghozni, mert szinte minden árstopos termék esetében gond volt az ellátással. Sok helyen a vásárlók nem kaptak krumplit vagy tojást , de probléma volt a cukor, valamint a csirkehús beszerzése is. Tavaly novemberre még jobban érezhetővé vált a hiány, hiszen a polcokon már nem volt árstopos liszt és olaj sem.

Csak délelőtt

A boltmustránkat az egyik diósgyőri élelmiszerüzletben kezdtük. Azt tapasztaltuk, hogy minden hatósági áras terméből volt bőven, igaz, reggel 7 óra előtt jártunk ott. Az egyik eladó figyelmeztetett is, jobb, ha most veszünk a termékekből, mert nem biztos, hogy kora délután még kapunk. Azt is elmondta, hogy az ársapkás áruból csak korlátozott számban tudnak adni egy-egy vásárlónak. Ebben az üzletben a húsok frissek voltak, és lehetett kapni ársapkás sertéshúst, csirkemellfilét, valamint csirkefarhátat is. Sőt 2,8 százalékos UHT-tejet is láttunk, literjét 305 forintért.

Egy kis sertéscomb

Indultunk tovább, néhány buszmegállóval messzebb álltunk meg egy újabb nagyobb üzletnél. Itt már sokkal gyérebb volt a kínálat, mint az előzőben. UHT-tejből például egyetlen egyet láttunk a polcon, de lisztből és cukorból is csak 10-12 kiló volt a kínálat. A húspultban egy kis darab sertéscomb árválkodott, a csirkemellfilé egyáltalán nem látszott frissnek. A csirkefarhátból pedig egy kis tálcányit raktak ki. Az egyik eladótól megtudtuk, a hűtőben van még hús bőven, de az az utasítás, hogy ne tegyen ki többet. Ha elfogy, akkor elfogy, legközelebb itt már csak másnap lehet árstopos hústermékeket venni.

Ezt kicsit furcsállottuk, hiszen a rendeletnek éppen az volt a célja, hogy ne alakuljon ki áruhiány, és azok is hozzájussanak a hatósági áras termékekhez, akik csak délután vagy este tudnak élelmiszert vásárolni.

Utolsó állomásunk az egyik belvárosi élelmiszerüzlet volt. Itt is találtunk minden ársapkás termékből. Sőt a 2,8 százalékos UHT-tej akciós volt, vitték is sokan. Kérdés persze, hogy délutánra is maradt-e belőle.

Jelentős veszteség

– A élelmiszerüzleteknek hatósági áras termékekből egyszeres készletet mindenképpen tartaniuk kell, de ha az kevésnek bizonyul, akkor kétszeres mértékig fel kell tölteni a polcokat. Ha azonban az is elfogy, akkor többet nem köteles kitenni a kereskedő – magyarázta lapunknak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. – Ha tehát egy üzletben minden árstopos termékből van a polcon, akkor ott a jogszabályoknak megfelelően jártak el. A hatósági ár jelentős veszteséget jelent az üzleteknek, de számokkal nem szeretnék dobálózni. A veszteséget kezdetben úgy próbálták a vállalkozások kompenzálni, hogy elhalasztották a tervezett fejlesztéseket, beruházásokat. Később rákényszerültek arra, hogy megpróbálták más termékek árát megemelni. Ennek azonban van egy nagyon erős korlátja. Mégpedig az, hogy ha valaminek az árát túlzott mértékben megemelik, akkor visszaesik a vásárolt mennyiség, így nem nyer vele a kereskedő. A statisztikák szerint egyre kevesebb élelmiszert vásárolnak az emberek – jelezte a főtitkár.

Április 30-áig

A kormány december 13-án jelentette be, hogy az élelmiszerárstopot április 30-ig meghosszabbítja. Az Agrárminisztérium két héttel korábban közleményben emelte ki, hogy az ársapkák működnek, hiszen a vásárlók érezhetően azokból a termékekből vásárolnak többet, amihez olcsóbban jutnak hozzá. Jelenleg árstopos termékek: finomliszt, csirkemellfilé, csirkefarhát, kristálycukor, napraforgó-étolaj, 2,8 százalékos UHT-tej, étkezési burgonya, friss tojás.