A Dunántúl déli, délkeleti tájainak kivételével elhanyagolható mennyiségű csapadék hullott a múlt hét második felében is, a folytatásban azonban még ennyire sem számíthatunk, különösen a keleti részeken, így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Az aszály hatásait napról-napra fokozódó hőség erősíti, a napos, száraz időben a növényeken perzselés, napégés tünetei várhatók. A hét második felében már időjárási frontok is megjelennek térségünkben, ezek azonban csak kis mértékben enyhítik a meleget, és a csapadéknak is csak az esélyét növelik meg – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Végéhez közelít a betakarítás

„Az őszi vetésű növények betakarítása nagyrészt már befejeződött, kevés zab, tritikálé, búza maradt az északi területeken – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Rendkívül változatos képet mutatnak a terméseredmények 30-50 mázsa körüli hektáronkénti termést jeleznek a gazdák.”

A minőség „túl jó” lett, a magas sikér és fehérje tartalom gondot okoz a malmoknál, a 28-32 közötti sikér a jó most pedig nem ritka a 40-es minőség sem. A nedvességtartalom alacsony 6-8 százalék körül mozog, a tárolhatóság határa 14,5 - tájékoztatott a szakember.

A kukorica különösen a homokos területeken teljesen elszáradt nem tud rajta cső képződni, sokan az állattartók közül a silózásban gondolkodnak ez azonban a jelenlegi biztosítási feltételek miatt nehezebben járható út. Nagyon komoly segítséget várnak a gazdálkodók hiszen a költségek növekedése mellett a katasztrofális időjárás is rendkívüli károkat okozott - hangsúlyozta a megyei elnök.

A napraforgó jobban bírja az aszályt sőt a gombakártevője nem tud szaporodni ilyenkor, ám a tányér méretek és a magok minősége még nagyon kérdéses, főként ha nem lesz egyáltalán eső - tudtuk meg.

Forrás: OMSZ

Tovább fokozódik a hőség

Az OMSZ elemzés szerint az előttünk álló héten igen meleg, száraz időre van kilátás. A hét első felében anticiklon alakítja időjárásunkat, napról-napra melegszik az idő, a maximum értékek szerdától egyre nagyobb területen a 35 fokot is meghaladják. Csapadék nem lesz, a levegő páratartalma pedig napközben sokfelé 30 alatt alakul, és éjszaka sem éri el az 50 százalékot, légköri aszályra kell számítani. Ugyanakkor a szél is mérséklődik az elmúlt időszakhoz képest. A hét második felében már időjárási frontok is megjelennek térségünkben, ezért ekkor ismét gyakrabban lesz élénk a szél. A csapadéknak azonban csak az esélye nő meg, az ország túlnyomó része továbbra is száraz marad, csak kevés helyen alakulhat ki egy-egy zápor zivatar csütörtökön illetve a hétvégén. A hőmérséklet nem változik számottevően, a hét második felében is folytatódik a kánikula. Az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog a hét végéig - áll az elemzésben.