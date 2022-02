A jövő év már erőteljesen a kilábalás éve lehet – a szállodaipar és a vendéglátás vonatkozásában –, ezt mutatják a nemzetközi felmérések is – mondta Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. – A prognózisok szerint 2024-ben az „aranyévhez”, 2019-hez is közelíthetünk – hangsúlyozta a szakember. – Ha csak a magyarországi helyzetet nézzük, a vidék „helyreállása” vélhetőleg gyorsabb lesz, a belföldi turisztikai forgalomnak köszönhetően, de egyértelműen látszik már Budapesten is az elmozdulás, hiszen a külföldi turisták száma folyamatosan nő – tette hozzá.

