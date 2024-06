A burnout szindróma, vagy másik nevén a kiégés nem mást jelent, mint egy speciális munkahelyi ártalom, melynek vezető tünete a testi-érzelmi-lelki kimerülés. Az az állapot általában hosszabb időn keresztül tartó stressz és fokozott érzelmi megterhelés során alakulhat ki.

A kiégés elsősorban a munkához, nem munkahelyhez köthető

Horváth Judit life coach véleménye, hogy a kiégés elsősorban a munkához, nem munkahelyhez köthető, de a munkahely nagy befolyással bíró tényező a probléma kapcsán. A kiégéshez vezethet a rengeteg stressz, szoros határidők, feladatok, a túlzott megfelelési vágy, az esetleges toxikus környezet, amely bizonyos munkahelyeken jelen lehet.

Maximális fordulatszámon

Nagyon sokszor tapasztalható, hogy az egyén lelkesen kezd neki a munkavégzésnek, főleg akkor, ha olyan munkát talál, amit szeret, amiben jól érzi magát, észre sem veszi, hogy túlpörgeti magát. Végre megkapja és úgy érzi, hogy most ezt nagyon jól kell csinálni, mindent bele kell adni: tudjak haladni, érvényesülni a szakmán belül. Ezért elkezd mindenben maximálisan részt venni, esetleg hazaviszi a feladatokat, mert lelkes és ezért kap egy csomó feladatot, ami szoros határidőn belül kell, hogy teljesüljön. Önmagát és mindent mást háttérbe szorítva végzi ezeket, esetenként még az időérzékét is elveszítve. Az egyén az elején ezt úgy éli meg, hogy most neki ez az élete minden más csak másodlagos, beleértve a legfontosabbat - önmagát is.

Határok nélkül

A fő probléma itt jelentkezik, mert amikor magát háttérbe szorítja akkor nem húzza meg a saját határait: ettől és eddig vagyok hajlandó csinálni valamit, ettől és eddig vagyok elérhető. Az önhatárok meg nem húzásától olyan végtelen időskálán kezd el a munkavégzés mozogni, hogy egyszer csak eltűnik a pihenési időszak, az én idő. Az egyén nem tud regenerálódni és újratöltődni és ez egy idő után oda vezet, hogy egyre fáradtabbnak érzi magát. Ez az első jele annak hogy a kiégési folyamat elkezdődött.

A burnout szindróma egy "betegség"

Horváth Judit life couch felhívja a figyelmet arra is, hogy Egészségügyi Világszervezet (WHO) a burnout áldozatainak legitimitást adott azzal, hogy a kiégést a Betegségek Nemzetközi Statisztikai Kézikönyvébe is belefoglalta, ezzel az első alkalommal ismerte el, hogy a kiégés igenis létező jelenség. Itt ki kell emelni, hogy a környezet a legnagyobb szűrő abban, hogy észrevegye, hogy baj van, valami megváltozott az egyén életében, ugyanis a kezdeti lelkesedés után jön az enerváltság, fáradtság, befelé fordulás. A személy elkezd cinikusan hozzáállni a munkájához, eltávolítani mindenkit, minden emberi kontaktot, amit addig szívesen vett esetleg.