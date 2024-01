A legtöbben nem bánják, ha a szomszéd macskája (vagy a saját macskájuk) a kertjükben sétálgat, mások még örülnek is a hívatlan vendégnek, hiszen olyan aranyos. A boldogság azonban addig tart, amíg a cica nem tesz kárt a növényekben.

Erős illatú növények

Richard Jackson, a QVC kertészeti szakértője az Express című portálnak elmondta, szuper megoldás lehet a borsmenta- vagy eukaliptuszolajjal megkent teatasak, melynek a macskák és a rókák túlságosan erősnek találják az illatát, és távol maradnak attól, ahova helyezik őket. Hozzátette, a teatasakra tegyünk egy kis réteg földet is, és pontosan oda tegyük, ahol védeni szeretnénk a növényt. A szakember elmondta, ezek az illóolajos teatasakok körülbelül két hétig hatásosak. Az erős szagú növények is elriaszthatják a macskákat, beleértve a levendulát és a rozmaringot is. A macskafélék utálják a levendula illatát, ahol megérzik a szagát, ott biztosan nem végzik el dolgukat.

Kertészek szerint a sűrűn beültetett szegélyek is elriasztják a cicákat, ugyanis ott nincs csupasz talaj, ahol eláshatnák az ürüléküket. Rengeteg veszély is leselkedhet a macskákra a kertben. Teljesen nem védhetjük ki a bajt, de tehetünk arról, hogy kisebb eséllyel sérüljön meg a cica. Nem kell attól tartanunk, hogy esetleg mérgezett egeret zsákmányol a szomszédban, ha a legalább 180 centiméter magas kerítést megtoldjuk a tetején 45 fokos szögben visszahajlított csirkehálóval, lent pedig betömjük a réseket. Hagyjunk a kertben szabad felületet, hogy a cica kedvére hempereghessen, és legyen egy füves rész vagy egy pad, ahol háborítatlanul sütkérezhet, lustálkodhat – javasolja a Lakáskultúra.

A cica puha, laza talajon szereti elvégezni a dolgát. Helyezzünk el neki egy homokkal töltött ládát macskavécének, a díszkert kényes helyeitől pedig tartsuk távol a számára kényelmetlen kéregmulccsal, kőzúzalékkal vagy szagos macskaűző növénnyel. Négylábú kedvenceink kerülik a szúrós rózsákat, de unalmukban kóstolgathatnak a virágágyásban. Ezért ültetés előtt tájékozódjunk a növényekről, és mondjunk le azokról, amelyek nyelési irritációt, nyálzást, hányást, hasmenést, légzési zavart vagy bénulást okozhatnak, ilyen például a leander, a hortenzia, a szarkaláb, a sisakvirág, a páfrány és sok hagymás növény.

Doromboló kedvencünk az emésztés megkönnyítése és a lenyelt, a gyomrában gombóccá összeálló szőrszálaktól való megszabadulás miatt ösztönösen legel zöldet, hogy kitakarítsa a bélrendszerét. Vessünk egy cserépbe macskafüvet, hogy azt egye, ne a féltett növényeinket. A legtöbb cica imádja a macskamentát. A virágos évelő növény erős illóolajat tartalmazó leveleinek rágcsálásától még a lusta állatok is felélénkülnek, játékossá válnak vagy randevúzni kezdenek.