Előkerültek a piros sapkák, a pulcsik, valamint a jelmezek is és a bemelegítést követően útnak indultak a pirosba öltözött részt vevők.

Dr. Mayer Krisztina habilitált egyetemi docens több ilyen megmozduláson is részt vett már, most is jó szívvel jött, valamint idén rénszarvasos jelmezbe bújt az esemény kedvéért. Elmondta, mint egyetemi oktató úgy gondolja a futás az egészséget szolgálja. Példamutatás egy felől, hogy egy ilyen szabadidős sportrendezvényen részt vesz, illetve mivel ez egy jó jótékony célú futás is, fel tudják hívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan nehéz sorsú gyerekek, akik kevesebbet, vagy egyáltalán nem kapnak ajándékot sem ilyenkor, sem máskor. Kiemelte, ez egy jó cél, mind a mozgásra, mind az adakozásra.