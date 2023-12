Előtte öt éven át Svájcban laktak. "Négy gyermekem három különböző kultúrában született, mert ketten még Magyarországon látták meg a napvilágot. Vancouver híres arról, hogy rengetegféle nemzet keveredik. Az itt élők ötven százaléka bevándorló, sokan érkeznek Ázsiából, ahol teljesen más vallások vannak, mint Európában és az általuk felfedezett és meghódított földrészeken. Vannak, akik egyáltalán nem vagy teljesen máshogy ünneplik a karácsonyt. Kanadában nagyon sok amerikai hagyomány is megjelenik – mesélte a Miskolci Egyetemen végzett családanya, aki most repülőtéren dolgozik.

Elmondása szerint karácsonykor nagyon sokan utaznak, úgyhogy ilyenkor nagy a hajtás. – Kanadának ez a legmelegebb pontja, inkább eső esik, nincs mínusz 30 Celsius-fok, mint sok helyen, a hó is ritkább. Nincsenek is felkészülve rá, így tavaly karácsonykor óriási káoszt okozott a hatalmas hóesés a reptéren, ahol sajnos sokan töltötték emiatt az ünnepet. A gyerekeim azonban nagyon élvezték, mert iglót építettek a hóból.

Megtapasztalt különbségek

Kanadában sokkal hamarabb indul az ünnepi szezon, sokan már akár két hónappal korábban is felállítják karácsonyfájukat a nappaliban.

"Ezt Svájcban is így tapasztaltuk. Kanadában a barátok is átjárnak egymáshoz karácsonykor és hálaadáskor. Ez utóbbi néha sokkal nagyobb ünnep, mint a kis Jézus születése, mert ennek lényege, hogy a terményért adnak hálát a betakarítás után, ezért semmilyen valláshoz nem kötődik. Itt októberben van, és ilyenkor ugyanúgy pulykavacsorákat készítenek, mint karácsonykor" – mondta Vitális-Csizmadia Viktória, aki arról is beszámolt, hogy a kanadai karácsonyi vásárok nagyon fényesek, millió díszítéssel.

A kanadai télben

Forrás: Olvasónktól

– Ezeknek a hangulatát szeretem, mert nem támogatom a sok ajándék megvásárlását, ami egyébként jellemző az itteni emberekre. Ráadásul sok ház hatalmas fényárban úszik, ami nagyon tetszik nekem. Már-már giccsesnek mondható, de engem ez nem zavar. Szoktunk csak autókázni is, hogy szétnézzünk a díszítések között.

Cikkünk második részében szó esik arról, hogy a kanadában élő magyar család hogyan ötvözi a különböző nemzetek hagyományait.