A miskolci Zenepalota hangversenytermében tartottak hangszerbemutatót a Százszorszép Óvodába járó gyermekeknek a Zene világnapja alkalmából. A házigazda és konferanszié Flach Antal volt, a miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium csembaló művésztanára. Növendékeivel, tanár kollégáival együtt hosszú évek óta tartanak különböző korosztályoknak hangszerbemutatással egybekötött zenei ismeretterjesztő koncerteket – mondta. Miskolcról gyakran érkeznek óvodás csoportok, de környező településekről is.

Abban reménykednek, hogy a gyerekek később a komoly zene iránt érdeklődő közönséggé válnak – tette hozzá a művész. Ennek a korosztálynak a figyelme erre a fél órára pont kitart, hiszen ők egy nagyon inger gazdag világ szülöttei. Egyébként egy 3-6 éves, óvodás korú gyermek érdeklődő, nyitott, meg lehet mozgatni a fantáziáját – jegyezte meg a zeneművész. Az évad folyamán többször is igyekeznek olyan koncerteket szervezni, amely kis gyermekeknek szól, nyilván a személyes érintettség is közre játszik. Ugyanis ha van olyan zenész kolléga, akinek óvodás gyermeke van, akkor adja magát a helyzet.

A fiataloknak kell bevonzani a jövő közönségét

Ez alkalommal a hangszerek bemutatása és a zeneművek kiválasztása a mini koncertre a praktikusság elvét követte. Figyelembe kellett venni, hogy kinek engedi meg az elfoglaltsága, kinek fér bele az idejébe az esemény – mondta a művésztanár. Ugyanakkor egy ilyen rendezvény többszörös célt is szolgál. Az iskola tehetséges ifjú tanulói léptek színpadra és mutatták be hangszeres tudásukat. Azok, akik rendszeresen járnak megmérettetésekre. Ami azért fontos számukra, mert a zeneiskola feladata, hogy a muzsikusi pályára felkészítse a diákjait. De itt is, ahogyan mindenhol, van lemorzsolódás. Hiszen 14 évesen eldönteni, hogy mivel akar egy életen át foglalkozni, nem mindig lehetséges, sőt kivételes, ha valaki tudja. Az igazán 18 éves korukra alakul ki a fiatalokban, hogy van-e bennük elegendő kitartás ehhez a pályához – hangsúlyozta Flach Antal.