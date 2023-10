Nem titok, hogy egy 5 évnél idősebb kutyát kisebb eséllyel fogadnak örökbe, de úgy tűnik, nem csak az állatok kora mérvadó az adoptálásnál. Szakértők már többször is foglalkoztak az úgynevezett feketekutya-szindrómával, ami egy átfogó elnevezés arra a jelenségre, hogy a fekete kutyákat ritkábban fogadják örökbe – írja a bien.hu. És ez alól a macskák sem kivételek. Egy coloradói menhely statisztikájából derült ki, hogy a fekete cicák általában 26 napot töltenek bezárva, mire valaki elviszi őket, míg az összes többi macska 20-at.

Fokozott stressz

Sajnos ez a tendencia nálunk is megmutatkozik – mondta el Apró Zsuzsanna, aki a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál állatgondozó és kutyakiképző. Bizony tízből ketten kikötik, hogy nem szeretnének fekete színű állatot örökbe fogadni. Vallási motivációt, babonát említenek, vagy kikötik, hogy legföljebb fekete-fehér lehet, pedig a fekete állatkáink is szépek, szeretni valóak – tette hozzá. Noha 6 nap nem tűnik olyan soknak, valójában egy kisállat életében rengeteget számít. Minél több idő telik el bezárva, egyedül, annál nagyobb lelki trauma és stressz éri őket. A statisztika szerint nagyobb eséllyel alakulhat ki náluk valamilyen felső légúti fertőzés is.

Sajnos több oka is van annak, hogy miért nem akarják hazavinni a fekete állatokat a menhelyekről. Az első és egyben leggyakoribb indok, hogy az emberek automatikusan agresszívabbnak és barátságtalannak tartják ezeket az állatokat. Úgy vélik, nehezebb kiolvasni az arcukról az érzelmeket, ez a fajta bizonytalanság pedig elveszi a kedvüket tőlük. Ehhez csak hozzátesz, hogy a filmekben általában a „gonosz” állatok mindig feketék, és ez tudat alatt is előítéleteket teremt. Jobban félnek tőlük, így hacsak van lehetőségük választani, egy ránézésre barátságosabb kutyát/macskát visznek haza. Sokan pedig babona miatt nem vágynak fekete állatra – elsősorban a fekete macskára. A fekete macskákat gyakran a balszerencsével kötik össze.

Sokan úgy vélik, el vannak átkozva, Amerikában pedig a hallo­ween közeledtével rengeteg cica esik áldozatául ezeknek a tév­eszméknek. Sok menhelyen emiatt októberben egyáltalán nem lehet fekete macskát örökbe fogadni. Ráadásul jelenleg, amikor a modern világban a közösségi média hatalmas szerepet tölt be, sokan olyan házi kedvencet akarnak, akit jól lehet fotózni a lájkok miatt. Külföldön van olyan menhely, ahol sokkal nagyobb kedvezményekkel lehet elhozni ilyen állatot. Van, hogy fekete péntek alkalmával a gazdiknak még az ivartalanítást sem kell kifizetniük, hiszen átvállalják tőlük. Fred Levy fotós a diszkrimináció ellen hozott létre egy projektet, ami fekete kutyákról és macskákról készített fotósorozatokat tartalmaz. Ezzel is bebizonyította azt, hogy ezeket az állatokat pont úgy lehet fotózni, mint az összes többit.