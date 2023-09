Izgalmas klip premierje van ma, szeptember 15-én: a videoklip szűkebb pátriánk könnyűzenei színességét-gazdagságát mutatja be. Bányai Kriszta ötletgazda, zeneszerző, szövegíró, rendező szerint örömmel, lelkesedéssel és összefogással készült, címe egyben az üzenete is, Ez terem itt, a Bükk alján.

– Két működő zenekarom van, a Zenegép és az Áll-a-tok énekese vagyok, feldolgozásokat játszunk, de belefér egy-két saját dal is, és én magam is szerzek dalokat. Ezeket rendszeresen fel szoktam tölteni saját youtube csatornámra. A mostani dal igazából édesanyámnak köszönhető. A szakrendelésen ültünk, beszélgettünk, zenei dolgok is szóba kerültek. Mondtam, olyan rossz, hogy méltatlanul kevés fóruma van az élő zenének, többet szeretne az ember abból a zenei pezsgésből megmutatni, aminek csikókoromtól részese lehetek. Mondta anyukám, hogy miért nem írok erről egy dalt. És abban a pillanatban belém hasított, hogy te jó ég, tényleg, miért is ne? Ráadásul szeretem a nyelvi leleményeket és vicceket. Eszembe ötlött egy olyan dalszöveg, amibe belefűztem miskolci és Miskolc közeli egykor volt, vagy ma élő zenekarokat, zenészeket, és ahogy a dalszöveg megy, annak nyomán beágyaztam ezeket az előadókat. Jópofa dalszöveg lett belőle. Ha valaki nem ismeri az előadókat, akkor is jelent számára a dal valamit, ha ismeri, akkor az egy plusz hozadék.

Vidám, hiszen zenélni öröm

Amikor elkészült a szöveg, várt pár napot, hogy – mint máskor is szokott – megérkezzen a szöveghez a zene is a fejébe. Egy hét után érezte, hogy megvan.

– Nem akartam szomorkodós, megemlékezős, nosztalgiázós fílinget adni a dalnak, azt akartam, hogy vidám legyen, hiszen zenélni akármilyen verzióban zenél az ember, az öröm. Ezért lett vidám hangvételű dal, amit a punk-rock, rocknak kategóriába sorolnék be. Hatalmas munka volt, színes felvágott lett. Van benne emlékezés is azokra, akik már nem lehetnek velünk, mégis sajátos hatást gyakoroltak a Bükk alján lévő zenei kultúrára, így nem lehet mellettük elmenni. Nevüket – Kerékgyártó "Füles" István, Illés Laca, Király Csaba, Henzler Pista, Farkas Tamás és Hajzsó Peti – nyelvi játékot játszva rejtettem el a szövegben, és alakjuk is feltűnik a klipben.

És hogy mi született?

A dalszöveg ötletesen nyelvi rímekbe szedi a miskolci zenei szereplők színe-javát, több mint 40 mai és korábbi előadót. A kész dalt Kriszta hangszerelési elképzelései alapján a Zenegép Zenekar zenészei, Timár Krisztián gitáros és Fukk Attila basszusgitáros játszották fel.

A videoklip koncepciója előzetesen az volt, hogy a dalban megénekelt előadók legyenek aktív közreműködők benne. Mindenki örömmel vállalta a felkérést és a közreműködést. A klipben Kriszta énekével ki-ki a saját verssorát videoszinkronizálja. A felvételek a Bükkben – Bükkszentkereszten és Ómassán – készültek, a felvételekben Gondos Gabriella segített. A videóklip premierje – Bányai Kriszta ragaszkodott a dátumhoz, hiszen lánya, Enikő névnapja ez – szeptember 15-e. Azaz mától érhető el a klip az énekes youtube csatornáján - és portálunkon is.