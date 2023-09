Egész nap nagyszerű hangulat kísérte Putnok hagyományos rendezvényét. Az őszi évszakhoz köthető Krumplifesztivál a korábbi évekhez hasonlóan egy szüreti felvonulással kezdődött. A mazsorettek vezetésével a Városháza parkolójából egészen a sportcsarnokig vonult a menet, ahol ünnepélyes keretek között megnyitották az eseményt. Valamennyi sátornál nagy volt a forgalom, hiszen a krumplis finomságokra rengetegen kíváncsiak voltak. Hagyományos ételek és néhány különlegességet is kínáltak, a burgonya számos feldolgozására példát láthatott a kilátogató lakosság.

Felvidékről is

– Most már egyértelműen nevezhetjük tradicionális putnoki rendezvénynek a Krumplifesztivált - fogalmazott kérdésünkre Tamás Barnabás, a gömöri város polgármestere. - Az elmúlt évtized tudatos és odaadó munkája kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig. Most már a Gömör Expohoz hasonlóan az emberek várják a programot. Az elmúlt évek nehéz időszaka után pedig jogosan vágynak rá, hogy egymás között, közösségben legyenek. Emellett külön öröm számomra, hogy Putnok két testvér településéről, az egyaránt felvidéki Tornaljáról és Tiszolcról is érkezett delegáció, így a kapcsolatainkat is tovább tudtuk ápolni, mélyíteni.