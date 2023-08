Elsőként a Szihalmi Fúvósok játszottak a Zsóry Liget nagyszínpadán. A zenekar tagjai előadták például a Kool & the Gang Celebration című dalát, emellett Korda Györgytől a Reptér, valamint a Soho Partytól Az éjjel soha nem érhet véget című slágert is meghallgathatta a közönség. Ezt követően Mezőkövesd Város Fúvószenekarának tagjai és Mazsorett Csoportjai mutatták be a műsorukat. Elsőként a kezdő mazsorettek táncoltak, akik a II. Matyó Világtalálkozón debütáltak. Ezután a Twister csoport tagjai vették birtokukba a színpad előtti területet, akik látványos koreográfiákkal készültek a fellépésre.

Széles repertoár

A műsorban a fúvósok eljátszották többek között Brahmstól az V. magyar táncot, a Queentől a Don’t Stop Me Now című slágert, emellett a Bella ciao, a Bubamara és a Fire Ball című dalt is meghallgathatták a jelenlévők. A nagy sikerű rendezvény végén Molnár Istvánné települési képviselő ajándékkal köszöntötte a fúvószenekarok és a mazsorettcsoportok vezetőit.