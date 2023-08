A jó bor elkészítéséhez fontos az alapanyag és a hordó minősége, de ennél is meghatározóbb az időjárás és a technológia során a tisztaság – mondja Sikerkovácsok című műsorunkban Sándor Zsolt miskolci borász. A bioborokat készítő szakembernek - döntően cserszegi fűszeressel és zweigelttel – sikerült a bükki borokat felrakni a minőségi borok „térképére”, ma már több Michelin-csillagos étterembe is beszállít, és külföldi piacok felé is kacsintgat. Másik szerelme a családja: hat gyermeke van. Hogy ők borászok lesznek-e, azt is megtudhatja műsorunkból. Hallgassa meg a beszélgetést pénteken 20 órától a boon.hu-n, Önt is várja a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila.