Magyarországon is vezető halálok a szív- és érrendszeri megbetegedés. Sokan nem is veszik komolyan, ha fáradékonyabbak a szokásosnál, ha magasabb a vérnyomásuk, ha alvászavarral küzdenek. Pedig a szervezet jelez. Először kisebb jeleket küld, majd egyre súlyosabbakat. Mikor kell orvoshoz fordulnunk, mikor kell lassítani egy kicsit, erről is beszélget B. Tóth Erika a kardiológussal.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!