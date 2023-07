Nemrégiben, 2023. május 25-én értékelték a Miskolci Törvényszék elmúlt esztendőben végzett tevékenységét, és immáron újabb mérföldkőhöz érkezett megyénk bíróságainak vezetése: a 2023-as év első félévének eredményeiről kérdeztük dr. Tuzáné dr. Papp Szilviát, a Miskolci Törvényszék elnökét a július 15-i Bíróságok Napja, illetve a kezdődő ítélkezési szünet apropóján.

Miért éppen július 15. a Bíróságok napja?

Ezen a napon hirdették ki az 1869. évi IV. törvénycikket, mely a magyar igazságszolgáltatás működésének meghatározó állomása volt. Ez a törvény rendelkezett a közigazgatás és ítélkezés elválasztásáról, meghatározta a bírók jogállásának legalapvetőbb kérdéseit, deklarálta az azóta is sarokkőnek tekinthető bírói függetlenséget. 2001 óta ezen a napon ünnepeljük a bírákat és igazságügyi alkalmazottakat. Ekkor veszi kezdetét az augusztus 20-ig tartó nyári ítélkezési szünet, melynek tartama alatt nincsenek tárgyalások, az Ügyfélsegítő és az elnöki fogadóóra is szünetel. A bíróságok zavartalan működését természetesen ebben az időszakban is biztosítjuk, hiszen vannak olyan ügyek, melyeket soron kívül intézni kell. A törvényszék honlapján részletes tájékoztatás található a módosult ügyfélfogadási időről és az első Ügyfélsegítő időpontjáról.

Minden évben elismerésben részesülnek a megyénkben szolgálatot teljesítő bírák és igazságügyi alkalmazottak. Idén kiket tudhatunk a kitüntetettek között?

Az Országos Bírói Tanács idén is döntött a címadományozásokról. Július 14-én az Országos Bírósági Hivatalban ünnepélyes keretek között adták át a Magyar Királyi Kúria egykori kiváló elnökének, Juhász Andornak az emlékére alapított díjakat és egyéb címeket, elismerő okleveleket.

2023-ban különösen büszkék lehetünk kollégáinkra: a szervezetrendszeren belül odaítélhető legmagasabb szintű kitüntetésben, a Juhász Andor díj arany fokozatában részesült dr. Kiss István Béla, törvényszékünk Gazdasági Kollégiumának vezetője, címzetes táblabíró. E díj ezüst fokozatát kapta dr. Bancsi Gyöngyi, a Miskolci Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró, míg a bronz fokozattal tüntették ki Ilonkáné Pásh Éva főosztályvezető főtanácsost, Pajgerné Muróczki Beátát, a Szerencsi Járásbíróság ügyintézőjét és posztumusz Halász Csabáné kolléganőnket, aki a törvényszék tisztviselője volt.

Címzetes törvényszéki bírói címet kapott dr. Pocsai Tamás miskolci járásbíró, főtanácsosi címet dr. Fekete Eszter kazincbarcikai bírósági titkár és Bogdányi Otilia, a törvényszék bírósági ügyintézője, míg tanácsosi címet Debreceni Mihályné törvényszéki tisztviselő.

Minden elismerés mögött hosszú évek színvonalas, áldozatos munkája áll. Mondhatjuk-e, hogy összességében is ez jellemzi a Miskolci Törvényszék működését?

A 2022. esztendőt értékelő összbírói értekezleten sok szó esett arról, hogy a bíróságoknak, így a Miskolci Törvényszéknek is előbb a járványhelyzettel, majd az energiaválsággal nehezített évben kellett maradéktalanul ellátnia Alaptörvényben rögzített feladatát, az ítélkezési tevékenységet, lehetőleg úgy, hogy a nehézségekből az ügyfelek és a dolgozóink is a lehető legkevesebbet érzékeljék. Ezt sikeresen teljesítettük. Az idei első féléves mutatók alapján a 2023-as évünk is eredményesnek ígérkezik. Úgy fogalmaznék, hogy a szakmai színvonal állandó, viszont mindig újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenünk, ezért is köszönöm minden kollégámnak, illetve a vezetőtársaimnak a törvényszék zavartalan működése érdekében kifejtett áldozatos munkáját.

Összehangolt munkához jó csapatra van szükség. A törvényszék a kollégák közötti kapcsolat erősítése érdekében is tett intézkedéseket?

Így van, a tavaly hagyományteremtő jelleggel megrendezett, nagy sikert arató bírósági juniálist idén a második követte. A célunk az volt, hogy a járványhelyzet miatti elidegenedést némileg visszafordítsuk. Tavaly és idén is azt tapasztaltam, hogy a kollégák nagy lelkesedéssel várták, hogy kötetlenül, a bíróság falain kívül együtt lehessenek: tizenhét főzőcsapat állt össze a törvényszék különböző szervezeti egységeiből, a munkatársak és családtagjaik sportversenyeken és gyermekprogramokon vehettek részt, illetve külön öröm volt számomra, hogy ahogy 2022-ben, úgy idén is képviseltették magukat a társszervek különböző nívós bemutatókkal. Jövőre sem maradhat el a rendezvény.

Egy másik hagyomány is folytatódik idén a bírósági múltkutatással.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által hosszú évek óta támogatott bírósági múltkutatásnak a fókuszába tavaly egy új szegmens, a nagyformátumú elődök bemutatása került. A Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pályázat anyagi támogatásával készítettük el és mutattuk be 2022 októberében a törvényszék és jogelődje polgári fellebbviteli ügyszakában szolgálatot teljesített, már nyugdíjas kollégák életpályáját a velük készült személyes hangvételű beszélgetésekből álló kiadvány megjelentetésével. Idén a büntető ügyszakos bírákkal készülnek az interjúk. A kötetet ősszel szeretnénk hasonlóan ünnepélyes keretek között bemutatni. A nyomdai kivitelezésen kívül minden a saját munkánk volt tavaly is. Ez idén is így lesz. Büszke vagyok a kollégáimra, akik ezt a nagy volumenű munkát a mindennapi ítélkezési és igazgatási tevékenységük mellett felvállalták. Fontos, hogy a jelenleg aktív dolgozók, különösen a pályájuk elején álló fogalmazók, titkárok, kezdő bírák megismerjék ezeket a személyes történeteket, mert jó példát állítanak eléjük a szakmáról, alázatról és tekintélyről, a jó bíró tulajdonságairól.

Hogyan látja az új generáció, az utánpótlás helyzetét?

A Miskolci Törvényszéken hagyományosan, évtizedek óta rendkívül magas színvonalú a fogalmazóképzés. A tegnap joghallgatói, akik átlépik a bíróság küszöbét és a mi kötelékünkbe kerülnek, biztosak lehetnek abban, hogy a hároméves joggyakorlati idejük alatt valamennyi ügyszakban szolgálatot teljesítve elsajátíthatják a bírói hivatás fortélyait, és a leghatékonyabb felkészítést kapják a jogi szakvizsgára. Egy újabb pályázati időszakban vagyunk, 2023. augusztus 7-ig lehet jelentkezni a fogalmazói álláshelyekre. Illetékességi területünkön az Encsi és a Tiszaújvárosi Járásbíróságon egy-egy, a Miskolci Járásbíróságon két pozícióra várjuk a jelentkezéseket.

De már az egyetemi évek alatt is lehetőség nyílik belekóstolni a bírósági mindennapokba: a miskolci jogi karral való szoros együttműködésünk keretében a kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének biztosításán túl egy tizenkét hetes gyakornoki programot kínálunk a bírósági munka iránt érdeklődő fiataloknak, amelyet egyéni tanrend igénybevétele mellett, tulajdonképpen bírósági dolgozóként végezhetnek el.

Úgy vélem, nem kell aggódnom az utánpótlás miatt: tehetséges fogalmazók és titkárok dolgoznak a Miskolci Törvényszéken és járásbíróságain. A képzésükre, fejlődésükre fordított idő és energia szép eredményeket hoz: 2019 után idén ismét a mi kollégánk nyerte el az Országos Pervezetési Verseny legjobb polgári bírájának díját. Ő dr. Varga László Bánk, aki a Szerencsi Járásbíróság bírósági titkára. A büntető ügyszakban versenyző, fogalmazókból és titkárokból álló csapat szintén első helyezést ért el.

E sok munka után megérdemelt a pihenés, azonban vezetőként már az őszi tervekkel is számol?

Így van, fél szemmel már az ítélkezési szünet utáni eseményekre, feladatokra tekintek. A legaktuálisabb most számomra a Családbarát Munkahely címre beadott pályázatunkért szorítani. 2019-ben már sikerült elnyernünk ezt, bízom benne, hogy idén is pozitív elbírálásban részesülnek a törvényszéknek a munka és a magánélet egyensúlya érdekében tett intézkedései.