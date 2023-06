Beszélgetünk a miskolci punk-alternatív zenekarokról, amelyekben Kozi a mai napig meghatározó szerepet tölt be és természetesen bemutatja nekünk legújabb számait is. KOZI után egy gyors átállással a STAB zenekar (Wágner Gabi, Palácsik Bélánk és Fehér Sanya) játszik néhány számot a 90-es évek miskolci blues-rock repertoárból. Az Avasi lakótelep zsúfoltságában van egy közösségi ház, az egyik termében fotóstúdiónak kialakított színpaddal. 2-3 hetente itt tarjuk a Szólam Klub névre keresztelt programjainkat. A klub kimondottan szakmai jellegű, arra hivatott, hogy megismerjük egymás művészetét. Olyan jelleggel, mint hajdanában a művész kávézók, ahol az alkotók figyelemmel kísérték egymást és olykor közös célokért is latba vetették tehetségüket - áll az meghívóban.