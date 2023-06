A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szellemi bázisára épülő, a Nemzeti Sporttal együttműködő program – mint ahogyan már többször is megírtuk – olyan focipályákra látogat el egy barátságos mérkőzés erejéig az erre az alkalomra verbuválódott Zempléni Főnix csapatával, ahol korábban megszűnt a szervezett labdarúgás. Oláh István, Györgytarló polgármestere (aki maga is labdarúgó volt és ebben a körben csak „Brazilként” emlegették) kérdésünkre elmondta: a labdarúgás története csaknem egyidős településükkel, vagyis az 1950-es évek elejétől volt futballcsapata Györgytarlónak. A rendszerváltás után egy időre feloszlott a csapat, de 1997-ben újraszerveződött, ez az időszak zárult le főleg az utánpótlás csapat hiánya miatt 2016-ban. Az alig 550-600 lelkes településen évente 4-5 gyerek születik, közülük kettő fiú, és azok sem biztos, hogy tudnak focizni – magyarázta a polgármester. Elmondása szerint a mai napig büszkék rá, hogy a györgytarlói csapat 90-95 százalékát mindig helyi fiatalok alkották. Megjegyezte: az általános nehézségek mellett a jobb képességű játékosok is a környékbeli sportiskolákba iratkoztak be. Vagyis nehéz lenne ma már csapatot szervezni. Hozzátette: amikor volt csapat és voltak mérkőzések, akkor 200-250 ember is szurkolt a pálya szélén, amit egyébként a mai napig szépen karban tartanak.

Csillag Péter, a Nemzeti Sport főmunkatársa arról számolt be lapunknak, hogy Györgytarlóra a program helyi szervezője, vagyis Kazinczy Múzeum igazgatója, Ringer István révén jutott el a futballmentő túra. A rendezvény keretében a futball élet egykori helyi szervezőivel, alapembereivel felidézték a györgytarlói labdarúgás történetének legszebb időszakait. A családokat pedig olyan kiegészítő programokkal várták, amelyek a gyerekek számára is sok örömöt jelentettek. A futballmentő túra során a helyszínekre olyan neves vendégeket is meghívnak, akik ismert személyiségei a magyar labdarúgásnak. Ezúttal Gera Zoltán kilencvenhét- és Sándor György nyolcszoros válogatott labdarúgó látogatott el Györgytarlóra, akik korosztályi szövetségi edzőként jelenleg az MLSZ utánpótlás programjának alapemberei. Pályára is léptek, a mérkőzés első gólját Gera Zoltán szerezte.