„Majdnem meg is könnyeztem. 37 év az 37 év” – ismerte el a hegyaljai veterán, aki katonai szolgálatát követően választotta a rendvédelmi pályát. Eredményei közül kiemelkedik egy 2001. szeptemberi fegyveres rablás megoldása. Forgalom-ellenőrzés során figyelt fel egy nagyhangú autóra, majd amikor elsőként érkezett egy közeli rablás helyszínére, és a sértett elmondta neki, hogy a támadók távozásakor egy autó nagy hanggal indult, tudta, ki volt az egyik elkövető, ami be is igazolódott.

A főtörzszászlós életet is mentett, amikor kollégájával az utcáról nyaláboltak fel egy ittas helybélit, aki a kihűlés miatt már beszélni sem tudott.

Becskeházi Ferenc szolgálatát több kapitányságvezetői és megyei főkapitányi jutalommal is elismerték. Hét éve főtanácsosi címet adományozott neki a belügyminiszter.