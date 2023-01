Több százan mártóztak meg a napokban a Tisza-tó 5 fokos vizében, újévi fürdőzés gyanánt. Sokan először vettek részt a téli csobbanáson, de voltak olyanok is, akik már profinak számítanak ezen a téren. A mártózás után a parton szinte mindenki hatalmas élményről és megtisztulásról beszélt. Volt, aki valóban csak megmártózott, de egyesek nyakig merültek a vízben és szelfiztek, sőt akadtak, akik úszkáltak is egy kicsit a fagyos vízben. Akik először vettek részt a különleges eseményen, azt mondták, jövőre sem hagyják ki.

– Olyan érzés, mintha tűkkel szurkálnának, de igazából teljesen jó, kibírható. Az ember megtisztul, felfrissül testileg és lelkileg – mondta lelkesen az egyik csobbanó, cseppet sem dideregve.

De vajon valóban egészséges a téli fürdőzés az 5 fokos vízben?

Fel kell készülni!

– Mint minden sporthoz, ehhez is edzettség kell – jelentette ki elöljáróban dr. Komlóssy Attila, különleges mentésekkel foglalkozó, miskolci orvos. – Hideg vízben megmártózni és 10-20 métert úszni, nem egészségtelen. Most még a víz sem volt olyan dermesztően jeges, mint azt januárban megszokhattuk. Azonban csak annak veszélytelen az ehhez hasonló fürdőzés, aki kellő erőnléttel és edzettséggel bír, sőt számukra kedvező hatású. Ha valaki év közben is szívesen úszik 15-16 fokos vizű medencében, vagy 12-14 fokos tóban, akkor egy-egy jeges csobbanás nem jelent rá veszélyt. Természetesen 5 fokos vízben hosszabb ideig tartózkodni kifejezetten életveszélyes, az újévi csobbanások azonban csak rövid ideig tartannak. Az már más, ha valaki hosszabb távot szeretne benne úszni. Emlékezzünk csak Schirilla Györgyre, aki minden évben átúszta a Dunát zajló jégtáblák között úgy, hogy a folyónak sodrása is volt. Az jelentős teljesítménynek számít. Tehát fel lehet ilyesmire is készülni, akik edzettek, azok számára nem jelent veszélyt a téli fürdőzés – jelezte dr. Komlóssy Attila.

Baj lehet

A felkészületlen emberek azonban bajba kerülhetnek, hívta fel a figyelmet. Nem szabad azt hinni, hogy a téli, jeges csobbanás jó buli, ugorjunk be a vízbe és úszkáljunk. Hideg medencék ugyan léteznek a wellness részlegekben is, a szauna után megmártóznak benne az emberek. Sőt szauna nélkül is lehet venni egy hideg fürdőt, ami felkészülést jelenthet egy téli csobbanásra a természetes vizekben.

Szívbetegeknek tilos

– Azonban mindenképpen megfelelő erőnléti és egészségi állapotban tegyük. Lázasan, betegen például egyáltalán ne vállalkozzunk ilyesmire, annak ellenére sem, hogy a lázterápiának van jeges fürdő változata is. Hirtelen beugrani a hideg vízbe rendkívül veszélyes. A szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek, szívritmuszavarral élőknek pedig egyáltalán nem ajánlott. Nem a hideg vizes csobbanás fogja meggyógyítani a szívünket. Ez tévhit, ilyen nem létezik. Azonban tudni kell, hogy a hideg víz valóban jót tesz a keringésnek. Úgynevezett váltófürdő is létezik, amikor váltogatjuk a hideg és meleg hőmérsékletű vizet. Sőt egyes wellness részlegeken olyan taposómedence is van, ahol az ember egyik lába meleg, a másik hideg vízben lépked, aztán csere következik. Ez is kiválóan javítja keringést tette hozzá a szakember.