Az Epiphania Domini (Urunk megjelenése) kapcsán a szertartást Főtisztelendő Juhász Ferenc plébános atya, pasztorális helynök végezte. Előbb a vízszentelésre került sor (a szentelt vízből aztán az "iskola népe", kicsik és nagyok bátran vihettek haza), majd a házszentelés következett: a plébános és paptestvérei végig járták az iskola helyiségeit. Minden ajtófélfára vagy ajtóra fölkerült a 20 + C + M + B + 23 fölirat, vagyis: Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e házat!) Vízkereszt ünnepe hagyományosan a farsangi idő kezdete is. Ennek jegyében január 12-én a Trió a la Kodály együttes adott hangversenyt a Vörösmarty aulájában. A hagyományápolás mellett új reflexiókat is igyekezett bemutatni a zenekar. Egy tanóra időtartamában 21. századi nézőpontból, a gyerekek aktív bevonásával (kérdésekkel, daloltatásukkal) népszerűsítették művészetünk egyik alappillérét, a népzenét.