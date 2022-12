Néhány egyházi közösség kifejezetten a legrászorultabbak felé szolgál. Az Üdvhadsereg miskolci és sajókazai gyülekezetébe hátrányos helyzetű családok és egyedülállók járnak. Számukra is igyekeznek a helyi lelkészek ünnepivé, meghitté tenni a karácsonyt.

– Gyülekezetünk 70-80 százaléka úgy állt össze, hogy a helyi családsegítőben szoktunk élelmiszercsomagokat osztani és mellé meghívókat adunk. Mielőtt odaadom a csomagokat, mindig szólok pár szót Istenről és Krisztusról – osztotta meg Cséki Győző, az Üdvhadsereg miskolci gyülekezetének vezetője.

– Azok, akiket ez megfogott, eljöttek hozzánk és sokan már nyolc éve ide tartoznak. Mi az Üdvhadseregben nem vagyunk személyválogatóak, ahogy Isten sem az. Nemtől, bőrszíntől és élethelyzettől függetlenül bárkit szívesen látunk, úgyhogy a gyülekezet vegyes összetételű. Több mindenkinek már korábban is volt valamilyen elképzelése a Teremtőről, de a Megváltóval nálunk ismerkedtek meg. Mostanra mélyebb elköteleződés alakult ki bennük az egyház felé a vasárnapi 13 órás istentiszteleteken és a csütörtök délutáni bibliaórákon, ahol megismerték a Szentírást. Az életük is megváltozott ezáltal. Nagyon jó látni, hogy pár asszony, akik eddig nem dolgoztak, munkába álltak, vagy elmentek képezni magukat – meséli.

Közösségre lelnek náluk

December folyamán meleg ebéddel vendégelték meg a rászorulókat.

– A gyülekezetbe járó ismerősök, innen a közelből, a Tetemvárról meleg ebédre hívják meg a rászoruló családokat, egyedülállókat. Két gyülekezeti tagunk már hosszú évek óta önkéntes a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál és szívesen beszállnak a szervezési munkába. Minden alkalommal van igehirdetés, meggyújtunk egy adventi gyertyát és karácsonyi verseket olvasunk fel. A kötött egy óra után pedig szabadon beszélgetünk, kávézunk, teázunk. A gyerekeknek adventi kézműveskedést, csócsózást és pingpongozást teszünk lehetővé az emeleten. Azok, akik eljöttek az első alkalomra, tervezik, hogy egyre gyakrabban betérnek hozzánk, mert úgy érzik, hogy közösségre találtak nálunk. December 24-én pedig azoknak készítünk karácsonyi vacsorát a feleségemmel, akik egyedül karácsonyoznának. A végén pedig mindenkit hazaviszünk kocsival, mert aznap nem lesz közlekedés. Az a tapasztalatunk, hogy egyre több férfi sok időt tölt távol a családjától és az anyukák egyedül vannak otthon a gyerekekkel. Igyekszünk számukra is pihenési lehetőséget biztosítani. Kapcsolatokat építhetnek nálunk, megoszthatják a nehézségeiket egymással. A gyülekezetben próbáljuk a szép dolgokra helyezni a hangsúlyt és nem a hiányainkra koncentrálni. Megtanultuk, hogy nem érdemes panaszkodni, mert az elveszi az ünnep örömét. Azt, hogy Isten, aki gondot visel ránk, adott nekünk egy szabadítót, Jézus Krisztust – magyarázta a gyülekezet vezetője.

Segítik a romatelep lakóit

Sajókazán hét éve működik az Üdvhadsereg gyülekezeti háza az ezer fős romatelep közelében.

– A sajókazai gyülekezetben 70-80 gyerek van. Kialakítottunk egy mosószobát, ahol lehet mosni és fürdési lehetőséget is biztosítunk. A telepen teljes utcarészek egy kültéri csapról hordják a vizet. Rendszeresen kapunk ruhaadományt, így ruhaosztásokat is szoktunk tartani. Legújabb programunk keretében pedig három-négy családnak, illetve segítség nélkül álló egyedülállónak próbálunk tűzifát biztosítani. A helyi gyülekezet születésnapja mindig decemberre esik, ezért ott az szokott lenni a nagy ünnep. Ilyenkor általában vendégeket hívunk és a miskolci gyülekezet tagjai is Sajókazára látogatnak. Karácsonyra pedig nagyobb családi élelmiszercsomagokat készítünk. Sajnos manapság ez nagyon költséges dolog, de az Üdvhadsereg svájci központja igyekszik anyagilag támogatni. A helyi dicsőítő csapattal pedig a fővárosban szolgálunk karácsonykor az Üdvhadsereg százfős férfi hajléktalan otthonában. A fiataloknak ez nagy élmény, mert négyük közül hárman még soha nem jártak Budapesten, úgyhogy a várost is megnézzük – számolt be a lelkipásztor.

Menekültek karácsonya

Az Üdvhadsereg lelkészei több mint hét hónapja rendszeresen járnak a kárpátaljai Beregszászba.

Cséki Győző őrnagy, a Magyarországi Üdvhadsereg Miskolci Gyülekezet/Hadosztály vezetője, börtönlelkész

Fotós: Ádám János

– A háború miatt megszüntették a helyi árvaházat és kijevi, illetve harkovi ukrán menekült családokat szállásolnak el ott. Nincs villany az épületben, a fűtést is csak az Üdvhadsereg által odavitt generátorról tudják biztosítani. Délután négykor sötétségbe borul a hatalmas épület, ami eleve fokozza az emberek depresszióját. Rendszeresen viszünk ki élelmiszert, ruhákat, lepedőt, paplant is. A száz főből körülbelül 36 gyermek. Nekik tartottunk kézművességgel egybekötött karácsonyi napot, ahol ajándékot is kaptak. Együtt díszítettünk karácsonyfát, a magunkkal vitt élelmiszerből pedig közös ebédet főztünk. Nagyon örültek a családok. Az egyik anyuka azt mondta, hogy azt hitte, hogy idén nem is lesz karácsonya. A beszélgetésben két ukrán tolmácsunk segített. Megtudtuk, hogy az édesapák egy része már elesett, mások pedig még harcolnak. Miskolcra érkezett kárpátaljai magyarokat is segítünk, akik három gyermekükkel szintén Beregszászból jöttek – ismertette Cséki Győző.