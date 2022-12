A Szilveszteri Állatmentő Ügyelet kilencedik éve segít hazajuttatni az ilyenkor elmenekülő kutyákat és macskákat, hozzánk minden évben átlagosan 800-1000 állat eltűnését jelentik be, de ez csak a jéghely csúcsa. "Sok állatot hazajuttatnak anélkül, hogy mi tudnánk róla, sok állatot pedig sosem keresnek. Így a valóság az, hogy a fenti szám többszöröse lehet azon állatok száma, akik egyetlen nap miatt bajba kerülnek. Ráadásul a hozzánk bejelentett kutyák csupán fele jut haza, a többi állat sosem. Ez a szomorú arány egyetlen évben sem változott. A vadállatokról nem is beszélve, akik ilyenkor szintén elmenekülnek. Nem véletlenül tiltotta be például a tatai városvezetés 2018-ban, hogy az Öreg-tón telelő madarak miatt a tűzijátékok használatát. Ugyanis az előző években az ott pihenő védett madarak a szilveszter miatt hetekre elmenekültek" - nyilatkozta a Magyar Állatvédelemnek.

De nem csak az állatok szenvednek ilyenkor, hanem a csecsemők és idős emberek, vagy az epilepsziások is. Azokról a gazdikról nem is beszélve, akik azokkal az állataikkal töltik a napokat ilyenkor, akik félnek a tűzijátéktól, csak azért, hogy valamennyire megnyugtassák őket, megpróbálják a remegő és néha maguk alá vizelő vagy rohamot kapó kedvencüket megnyugtatni, és reménykedni abban, hogy túléli az éjszakát - írta a Magyar Állatvédelem.hu.