Világkörüli utazásra hívta a régió cserkész közösségeit október 15-én délután 5-től egészen másnap reggelig a Lévayban működő 19. számú Bükki Cserkészcsapat. A IX. Éjszakai Hadijátéknak a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tantermei adnak helyet, amelyek különböző országokat mutatnak be játékos vetélkedő keretében. Úgy, hogy a résztvevők közben egy éjszaka alatt képletesen megkerülhetik a Földet.

Száz éves a Lévay-s csapat

– Minden évben megrendezzük az izgalmas játékos estet, ahová Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyéből várjuk a cserkészeket. Viszonylag kevés, évente két-három olyan esemény szerveződik a megyénkben, ami a cserkészeket összefogja. Ez az egyik ilyen – ismertette Kádas Máté szervező, a 19. számú Bükki Cserkészcsapat egyik vezetője. – Általában kitalálunk egy kerettörténetet hozzá. Most éppen a világ körüli utazást. Két szálon fut a program, hiszen országokat szimbolizáló tantermek mellett, az iskolában teaházat, tánctermet, társas szobát, mozit is berendezünk. Továbbá a tornateremben lesz székháború és tekebajnokság, az udvaron pedig esti bátorságpróba. Igyekszünk minden korosztály számára érdekes programokat kínálni. A vendégeket a tornateremben fogjuk elszállásolni, ahol saját polifomjukon és hálózsákjukban pihenhetnek le, hiszen a cserkészek edzettek, és jól bírják a nomád körülményeket. Idén többségében lesznek a felsőbb évesek és a fiatal felnőttek. Az eddigi száz körüli létszámmal ellentétben, erre a hétvégére majdnem dupla annyian, 190 fő regisztrált. Miskolci résztvevőkre is számítunk, hiszen sokan jelentkeztek a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból. A Lévay-s cserkészcsapat már száz éves múltra tekint vissza, de a jelenlegi vezetőség három éve vette át. A kisebb diákokat jellemzően öt-hat fős örsökbe osztjuk be. Az örsvezető egy felsőbb éves cserkész, aki minden héten másfél órás foglalkozást tart a kisebbeknek. Havonta pedig egy túrát és egy közösségépítő alkalmat is szervezünk. Legutóbb például kalandparkban voltunk és már készülünk a bent alvós karácsonyunkra.