A bükkábrányi óvoda is élt azzal a lehetőséggel, amit az óvodák számára is meghirdettek ebben az évben: jelentkeztek és sikeresen pályáztak az ötnapos, napközis Erzsébet-táborra – adta hírül az eleventv.hu. A nemrégiben megtartott tábor első napján a gyerekek közösen az óvó nénikkel elkészítették a tábor logóját, illetve mindenki megalkotta saját kitűzőjét is. Ezt követően ejtőernyős csapatépítő játék, majd délután akadálypálya szerepelt a programban. Kedden Herczeg Mária bábos, kézműves segítségével többek között csuhéból, mákgubóból, napraforgótányérból születtek alkotások, például sündisznó, kismadár és manó. Délután pedig bábszínház várta a gyerekeket, elrepítve őket a népmese világába. Szerdán Lillafüredre kirándultak, megnézték a Szent István-barlangot, majd a kisvonatra is felültek. A csütörtök az arborétumban kezdődött, szemetet gyűjtöttek, a bükkaljai tanösvényen megfigyelték a tájra jellemző jellegzetes növényeket, állatokat, és persze a játszótérre is maradt idő. Az óvodába visszaérve az összegyűjtött műanyaghulladékokból játékokat készítettek a gyerekek, a délutáni pihenést követően szelektív hulladékgyűjtés következett társasjátékkal hagyományos formában, kis robotjaikkal, valamint az interaktív tábla segítségével. Péntek délelőtt a gyerekek átélhették egy mese történetét jógamozdulatokkal összekötve úgy, hogy ők maguk is aktív szereplőivé váltak. A mese végén relaxációs jógagyakorlatokat végeztek. Délután az ovisok a hét alatt átélt élményeiket örökítették meg, méghozzá egy album készítésével, melyben lerajzolhatták legkedvesebb élményüket, beragasztották fotójukat, egy hangulatjellel kiegészítve, amely azt mutatta, milyen jól is érezték magukat ezen az 5 napon.