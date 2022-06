„Lovunk azért nem lesz, még ha szeretnéd is” – fordul a kislány felé édesanyja, Hegyaljainé Rácz Annamária.

Vendéglátónktól szívesen hallgatnánk még további lovas történeteket, de megérkezik közben Paci, Appel Judit lovasoktató oldalán.

„Lehet felülni” – hangzott fel a várva várt jelzés, amire Réka már ugrik is, de visszafogja magát az intésre: „Előbb illik megismerkedni a partnerrel!” Így megtudja, hogy Paci becsületes neve tulajdonképpen Sarolta, akinek külön élettörténete van. Ennek elmesélése későbbre marad, mert Réka már sisakkal a fejében a hátán ül, és már indulnak is. Az oktatótól pontos instrukciók érkeznek a szárak használatáról, s bár a kengyelt ő még nem éri el, fontos szerepe lesz majd annak később az egyensúlyozásban. Réka pedig a profik nyugalmával köröz a körben kerített téren. Fegyelmezetten végzi az ügyességi és biztonsági gyakorlatokat, amik valamennyi kezdőt hozzásegítenek ahhoz, hogy önállóan is magabiztosan üljenek majd a ló hátán, és az irányítás az ő kezükben legyen, ne pedig az állatéban. Paci ehhez jó tanulótárs, ez hamar kiderül.

Míg a kislány koncentrál, édesanyja vigyázó szemekkel követi távolabbról. „Maradandó élmény lesz ez a délután – nyugtázza. – A folytatásra pedig majd később visszatérünk.”

Mi már tudjuk: Réka szeretné, ha lehetne...

(A borítóképen: Réka sok más állat mellett kimondottan szereti a lovakat)