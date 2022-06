A cseresznyét sokan gyógynövényként is hasznosítják, szárából tisztító, vízhajtó hatású teát készítenek. Nem csak C-vitaminforrás, van benne foszfor, kalcium, nátrium, kobalt, kálium és vas is. A gyümölcs megközelítőleg 80 százaléka víz, energiatartalma alacsony, zsír és fehérje alig található benne, de szénhidrátot, növényi rostot, gyümölcscukrot tartalmaz. A többi bogyós gyümölcshöz hasonlóan, a cseresznyében is sok a kedvező élettani hatású antioxidáns és a flavonoid.

Cseresznyés receptekből válogattunk, olyan ételeket ajánlunk, amelyekből nem hiányozhat ez a gyümölcs.

Pirítósra is

A cseresznyés-krémsajtos pirítós különleges fogás lehet, előételnek és reggelinek is kiváló. A pirítósokat megkenjük krémsajttal, ízlés szerint díszítjük bazsalikommal, gazdagon megszórjuk kimagozott és félbevágott cseresznyével, majd gyengén meglocsoljuk balzsamecettel.

Cseresznyés csirkemell

A húsok és a gyümölcsök általában jó kiegészítői egymás ízének, az édeskés, savanykás gyümölcsökre ez különösen igaz. A cseresznyés csirkemellhez 50 dkg csirkemell, 1 evőkanál zsír, 40 dkg cseresznye, 2 csipetnyi só, 9 db szegfűszeg, 1 kisebb vöröshagyma, 3 csapott evőkanál cukor, egy kisebb fahéjrúd, 1 dl száraz vörösbor, 1 kávéskanál csípős paprikakrém szükséges.

A körethez 8 dkg vaj, 10 dkg búzadara, 2 cl rum, csipetnyi só. Először a körethez a vajat megolvasztjuk, beleborítjuk a darát, és kevergetve szép színesre pirítjuk. Háromszoros mennyiségű meleg vízzel felengedjük, és átkeverjük rummal vagy rumaromával. Lefedjük, majd hagyjuk megdagadni.

Egy másik lábasban, zsírban üvegesre sütjük a vöröshagymát, majd hozzáadjuk a felkockázott csirkemellet, ezután megsózzuk, és hozzáadjuk a cukrot is. Pár percnyi főzés után belekerülhet a kimagozott cseresznye, majd a száraz vörösbor is. Csípős paprika­krémmel ízesítve addig főzzük, amíg elfövi a levét.

Túrófánk cseresznyésen

Hozzávalók: 40 dkg túró, 1 (bio)citrom reszelt héja, 2 csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál cukor, só, 2 tojás, 15 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 25 dkg magozott cseresznye és olaj a sütéshez. A sodóhoz 4 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás pudingpor és 8 dl tej szükséges.

A túrót, a citromhéjat, a vaníliás cukrot és a sót alaposan összekeverjük, hozzáadjuk a tojássárgáját. A tojásfehérjét 2 evőkanál cukorral habbá verjük. A lisztet a sütőporral alaposan elkeverjük, majd az előkészített túrót a tojásfehérjés habbal fellazítjuk, majd hozzákeverjük a sütőporral elkevert lisztet és a cseresznyét is.

Az így elkészült masszát 15 percig pihentetjük. Ezután olajba mártott kanállal kis fánkokat szaggatunk, és kisütjük. A fánkokat porcukorral és vaníliasodóval tálaljuk.

(A borítóképen: Egyik kedvenc gyümölcsünk a cseresznye)