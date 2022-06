Fennállásának húsz­éves évfordulójáról emlékezett meg a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola szerdán délelőtt a díszaulájában. Az ünnepség keretében jubileumi hálaadó szent liturgiát mutatott be dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus püspöke, papjai jelenlétében, az iskola növendékei, tanárai és néhány szülő részvételével. A rendezvényen Veres Pál, Miskolc polgármestere is jelen volt.

Az Istenszülő oltalmával

„Minden szent liturgia hálaadás, a görög liturgiának a neve is köszönetet jelent. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a tanév a nehézségek ellenére jól fejeződött be. Húsz év után különösen ünnepi a hálaadás – mondta dr. Orosz Atanáz megyés püspök. – Ezt az iskolát 2002-ben vette át a görögkatolikus egyház, aztán újjáalakult. Húsz teljes tanév alatt az iskola fejlődött. Mindig sikerült a kor igényei szerint, korszerűen felszerelni és ezt a díszaulát kialakítani. A mögöttem lévő képen Jézus Krisztus arca és áldása látható. A velem szemben lévő falon pedig az iskola védőszentjét, az Istenszülő Szűz Máriát ábrázolták. Kitárja a karjait, és oltalmazó módon fölénk terjeszti a palástját.”

Az örök életre készít

A megyés püspök felhívta rá a figyelmet, hogy az iskola a szakmain túl lelki alapot is nyújt.

„Istennek úgy tetszett, hogy sok dolgot éppen a kicsinyeknek jelentsen ki. Örülünk, hogy ebben az iskolában a kicsik is sokra jutottak. A Teremtő, a természet és az emberi élet titkait is megismerhették. Már az óvodás gyerekek is megkérdezik, hogy miért kell óvodába járniuk. Sokszor egyszerűnek tűnik a válasz: azért fiam, hogy majd iskolába és gimnáziumba mehess, később pedig továbbtanulhass. Legyen megfelelő képesítésed, szakmád, és jó helyen tudj dolgozni. Mi hiszünk abban, hogy még ez sem elegendő válasz. Azért vagyunk itt, hogy a Jóistent szeressük, szolgáljuk, és az Ő országába jussunk. Ez az ország már most megmutatkozik közöttünk, mert ahol Jézus tanítványai szeretik egymást, ott a mennyország előízeit kóstolgathatjuk” – fejtette ki.

Hálásak tanáraikért

Végül köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak, akik a pandémia ideje alatt is kitartottak.

„Köszönjük Istennek, hogy kitartást és türelmet adott azoknak a tanároknak és tanítóknak, akik biztosították az iskola folyamatos működését. Azt gondolom, egy ilyen alkalommal még azt is meg kell köszönni, ami nem tökéletesen sikerült. Jézus a mai evangéliumban azt üzente, hogy nem mindenki megy be a mennyországba attól, hogy kétszer is elmondja, hogy Uram, Uram. Hanem csak az, aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Istennek csodálatos elképzelése van rólunk, mindenkiről külön-külön. Akkor leszünk igazán boldogok és a mennyországnak a polgárai, hogyha engedelmeskedünk, és nem teszünk olyat, ami Istennek nem tetszik. Itt a görögkatolikus iskolában erre megvan minden lehetőségünk” – hangsúlyozta Orosz Atanáz.

(Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke a jubileumi hálaadó szent liturgián | Fotó: DA)