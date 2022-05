Nagy talpraesettségről tett tanúbizonyságot néhány hete a nyolcéves Máté, aki felhívta a 112-es segélyhívó számot, miután édesanyja rosszul lett otthon. A közzétett hívásból kiderül, hogy a kisfiú végig nagyon összeszedetten és pontosan beszélt előbb az operátorral, majd a mentőszolgálat munkatársával is. A segítség meg is érkezett gyorsan, és szerencsére nagyobb gond nélkül zárult az eset.

A segélyhívást a miskolci központban fogadták, és Máté ügyessége arra sarkallta őket, hogy személyesen is találkozzanak. Így kezdeményezték az Országos Rend­őr-főkapitányságon, és dr. Kuczik János rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes partner volt ebben – tudtuk meg dr. Bóna Gyula alezredestől, a miskolci hívásfogadó központ vezetőjétől. Így hétfőn reggel Mátét és édesanyját a veszprémi rendőrök kísérték előbb Budapestre, ahol a rendőrség Teve utcai épületében látták őket vendégül. Ott megnézhette a kisfiú az ottani ügyeleti rendszert, és egy kutyás bemutatót, majd ajándékot is kapott. Ezt követően utaztak Miskolcra, ahol a hívásfogadó központban előbb megtekinthette a központ munkáját, és találkozott a hívását fogadó operátorral, majd fegyverzettechnikai bemutatót tartott a készenléti rendőrség számukra, és megvendégelték őket.

Koncsos Nikolett segélyhívó operátor fogadta Máté hívását, mint mondta, előfordul, hogy gyerekek játékból, szórakozásból felhívják a ­112-t, de ennél a hívásnál már az elején érezte, hogy nagyon komoly a kisfiú, és valós segélyhívással állnak szemben.

– Ahogy kérdeztem, azonnal elmondta, hogy mi történt az édesanyjával, és a címüket is pontosan meg tudta adni. Azonnal értesítettem a mentőket és a rendőrséget. Nagyon aranyos volt és precíz, nem is gondoltam volna, hogy csak nyolcéves – tette hozzá.

Minden nagyon tetszett neki

Máté egy kicsit fáradtan, de fülig érő szájjal nyilatkozott az Északnak a nap végén, mint mondta, minden nagyon tetszett neki, nem is tud kiemelni semmit. Azt azért megemlítette, hogy egy rend­őrmotorra is felülhetett. Azt is elárulta, hogy azért izgult és félt egy kicsit a hívás alatt.

– Eléggé remegtem, a mentősök meg is kérdezték, amikor megérkeztek, hogy fázom-e, de mondtam, hogy csak izgulok. Az iskolában dicséretet kaptam, és meg is tapsoltak – tette hozzá.

Édesanyja, Bálint Katalin Nikolett elmondta, nem készítette fel külön Mátét a hívásra, de azt néhány hónappal korábban elmondta neki, hogy hívja a segélyhívó számot, ha vele valami történne, ugyanis szívbetegsége miatt már korábban is volt rosszulléte.

– Most másodikos, de már egy ideje emlegeti, hogy rend­őr szeretne lenni, így ez a nap hatalmas öröm neki, csupa jó élmény, mindent láttunk, ami a rendőri munkához kötődik – tette hozzá az anyuka, aki nagyon büszke kisfiára.

(A borítóképen: Koncsos Nikolett, Máté és édesanyja a miskolci hívásfogadó központban)