A legnépszerűbb képzések közé tartoznak a különböző gombaismereti oktatások megyénkben is.



A megismerés évekig tart



A Miskolci Gombász Egyesület is rendre meghirdeti tanfolyamait, ezek szinte azonnal megtelnek érdeklődőkkel.



Idén sincs ez másképp. A március első hétvégéjén induló alapfokú gombaismerői tanúsítványt adó, nem állami képzésre most zárult a jelentkezés. A résztvevők elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, az érzékeiken keresztül ismerhetik meg a Miskolc környékén is honos gombafajokat, mellettük a gombaszedés szabályait.



– Ez a tanfolyam a 110 leg­gyakoribb ehető, nem ehető, mérgező és nem mérgező gombafaj biztos felismerésére tanítja meg a résztvevőket. A leendő gombászok azokat a gombákat is megtanulják felismerni, amelyekkel az előbb felsorolt kategóriákba tartozó gombák összetéveszthetőek, illetve azokat a nemzetségeket is, amelyekre azonos fogyasztási szabályok vonatkoznak. Megtanulják azt is, hogy egy-egy gomba miként fogyasztható, melyik része ehető. Útmutatót kapnak arra nézve is, hogy a gombák milyen feltételekkel fogyaszthatóak. Például a ráncos tintagombáról megtanulják, hogy alkohollal együtt fogyasztva mérgező hatású, vagy azt, hogy a mezei szegfűgombának csak a kalapja ehető, a tönkje nem, illetve azt, hogy a gomba nyersen nem ehető, azt fogyasztása előtt legalább 20 percig kell sütni vagy főzni – nyilatkozta Szűcs Béla, az egyesület kapcsolattartó vezetőségi tagja, sorolva az elsajátítható ismereteket.



A gombafelismerés minimumszintjéről Szűcs Béla elmondta: legalább annyira kell megismerni egy fajt, hogy a gyűjtő fel tudja ismerni az atipikus példányokat is.



– Egy kezdő azonban még nagyon bizonytalan. Ezért minden végzett hallgatót arra ösztönzünk, az általa szedett gombát vigye el gombavizsgálóhoz, és kérje ki a véleményét. A tanácsok alapján pedig megerősítheti tudását, tovább olvashat és alaposabban is megismerkedhet a fajokkal, hiszen a gombameghatározás biztos elsajátítása hosszú évekig tartó folyamat – hangsúlyozta Szűcs Béla. – A gombagyűjtés felelősségteljes foglalatoskodás, de érdemes vele foglalkozni, mert a fogyasztható gomba egészséges táplálék. A tanfolyam legfontosabb célja, hogy megtanítsuk a gyűjtőket arra, miként kerüljék el azt a néhány nagyon veszélyes gombát, amelynek elfogyasztása akár halálos kimenetelű is lehet. Ha ennyit megtanulnak, akkor már biztonságban vannak.



(A borítóképen: Nem mindegy, mi kerül a kosárba. A leszedett gombát fogyasztás előtt érdemes bevizsgáltatni a szakértőkkel)