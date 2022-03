Talán még sokan emlékeznek Jamalára, a krími tatár és örmény származású ukrajnai énekesnőre, aki 2016-ban 1944 című dalával első muszlimként nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált Stockholmban. Az orosz–ukrán háború miatt most több millió honfitársával együtt ő és két kisfia is menekültté vált. Isztambulban élő nővére segítségével lelt menedékre Törökországban. Idén is elindult a dalversenyen, amelynek elődöntőjén pénzt gyűjtött hazája számára – tudtuk meg közösségi oldaláról. A korábbi győztes, háborúellenes versenydalban az énekesnő a saját ükanyjának a történetét meséli el, akit több ezer krími tatárral együtt Közép-Ázsiába telepítettek ki. Utódaik csak 1989-ben térhettek vissza a Krím félszigetre.

– Február 24-én hajnali 5 órakor a férjem felébresztett, és közölte, hogy kitört a háború. Nagyon megdöbbentem. Egy órát sétáltam a szobák között a lakásomban, és nem tudtam, mit tegyek – osztotta meg az előadóművész.

Berlinben énekelt

Jamala bevallotta, hogy a férje később megölelte, és azt mondta neki, hogy csomagoljon össze mindent, ami szükséges, és menjen az óvóhelyre. – Egyszer lementünk az óvóhelyre, aztán másodszor, aztán harmadszor is. Este pedig úgy döntöttünk, hogy elmegyünk. Mindent elfelejtettem, szinte csak a gyerekeimet és az útleveleket vittem magammal. Sehol nincsenek arra felkészítő tanfolyamok, hogy mit lehet tenni, ha kitör a háború. A férjem Ukrajnában maradt, segít a nőknek, gyerekeknek. A nővérem barátai jöttek értem. Az út 37 órát vett igénybe – fűzte hozzá. Jamala azóta Berlinben énekelt az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjén. Fellépése során csapatával 67 millió eurót sikerült összegyűjteniük Ukrajna megsegítésére.

(A borítóképen: Jamala Berlinben, az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjén énekelt. Fotó: AFP)