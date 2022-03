Ritkán történik ilyesmi, de a múlt héten macskát mentett Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. Méghozzá egy 8 méter magas oszlop tetejéről. Elmesélte, a múlt héten több hívást is kapott, hogy egy macska esett rabságba az egyik villanyoszlop tetején Nyékládházán. Kiment a helyszínre felmérni a helyzetet. Látta, hogy nem villanyoszlopról van szó, hanem távközlésiről, tehát nincsenek rajta veszélyes villamos vezetékek. Ez megkönnyítette a dolgát.

Az utcában lakó egyik férfi elmesélte, hogy már egy napja folyton ugatnak a kutyák, de nem tudta, miért. Amikor felnézett az oszlopra, akkor látta, hogy a kábelek között egy macska kuksol. A cirmos egyébként nem nyávogott.

Kábelek között

– Visszamentem Mályiba a nagy létrámért. Felmásztam a cicáért. Az egyik lába a kábelek közé akadt be, de nem szorosan, úgyhogy igazából ki tudta volna szabadítani magát. Szépen levittem a földre, akkor már nagyon nyávogott, mert mindenképpen menni akart. Mivel nem láttam rajta sérülést, elengedtem. Azonnal berohant az egyik portára, feltételezem, hogy onnan jött. A macskák önszántukból nem másznak fel ilyen helyre, valószínűleg a kutyák kergették föl. Mivel faoszlopról van szó, erős karmaival könnyen feljutott a tetejére. A közösségi oldalon többen írták, hogy ahová a macska felmászik, onnan le is tud jönni. Ez általában igaz is, ha például egy fáról van szó, hiszen ott vannak vízszintes ágak, átlépési lehetőségek. Azonban egy teljesen merőleges, egyenes oszlopról nem könnyű lejutni. A macska egyébként nagy magasságból le tud ugrani, ezt valószínűleg egy idő múlva ez a jószág is megtette volna. Egy kifejlett cicát, amelyik már látott világot, nagy valószínűséggel nem kell menteni. Az persze előfordulhat, hogy egy két hónapos cicus a játék hevében túl magasra jut, aztán kétségbeesetten nyávogni kezd – sorolta Lehoczky Krisztián. Majd elmesélte, hogy amikor az Avason lakott egy ötödik emeleti társasházi lakásban, volt egy macskája. Az ablakot kampóval rögzítette résnyire. A cicája azonban kiakasztotta a kampót, mert el akarta kapni a párkányon csivitelő verebeket. Az lett a vége, hogy a macska kiugrott az ötödikről. Azonban bármilyen meglepő, nem lett semmi baja. A macskák ugyanis zuhanás közben ernyőszerűen szétterpesztik a lábukat, ezzel növelve a légellenállást. Puha csontozatuk, laza ízületeik pedig megakadályozzák, hogy súlyosan megsérüljenek, amikor földet érnek.

(A borítóképen: Felmászott, és nem tudott lejönni. Fotó: olvasónktól)