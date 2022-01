A Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár a téli könyvtári esték keretében nagy érdeklődésre számot tartó sorozatot indított – Barangolás a nagyvilágban címmel.

Jön a hatvanadik

Mint Kércsi Tibor intézményvezetőtől megtudtuk, a sorozat elindításához az adta az ötletet, inspirációt, hogy a városban élő Hencs Anna eddig 59 országban fordult meg. Pár nap múlva indul a 60. országba, Mexikóba. Látott sivatagot és esőerdőt, felment az Eiffel-toronyba, részt vett szafarin Dél-Afrikában, sétált a kínai nagy falon, imádkozott a jeruzsálemi siratófalnál, bement Tutanhamon fáraó piramisába. Repült a Himalája felett holdvilágos éjjel, és felülről látta a Nazca-vonalakat Peruban. Járt Las Vegas, New York és Tokió forgalmas helyein, akárcsak Washington Arlingtoni temetőjében, ahol magyar sírokat koszorúzott.

Utazásai során folyamatosan fotózott is. Több ezer szebbnél szebb fotó gyűlt össze az élmények mellett az évek során tarsolyában. Az edelényi művelődési központ és könyvtár vezetése felfigyelt a városban élő földrajz szakos tanárnőre, és rá alapozva indította el a Barangolás a nagyvilágban című ismeretterjesztő sorozatot. Az első előadást a téma aktualitása miatt még nem ő tartotta. Pacsai János görögkatolikus esperes több alkalommal is járt a Szentföldön, az ő zarándoklatai során is nagyon sok fotó készült, így virtuálisan is professzionális idegenvezető. Karácsony előtt nagyon aktuális és felemelő volt az előadása, mellyel ráhangolódhattak a résztvevők az ünnep lényegére. Hencs Anna következő alkalommal Észak-Amerika nemzeti parkjairól tart élménybeszámolót.

A szervezők szeretnék, hogy még sok-sok érdekes országot megismerhessenek a jövőben általa az itt élők.

(A borítóképen: Hencs Anna eddig 59 országban fordult meg)