A fiatal lány rendszeres résztvevője nemzetközi szépségversenyeknek, ahol rangos eredményeket ér el. A Miss Model of the World International Finest Contest egy modellverseny volt Dubajban, Kitti ott képviselte Magyarországot január elején. A megmérettetésen közel 40, a világ minden tájáról érkezett – saját hazájában már szépségkirálynői díjat nyert – hölgy volt.

A világverseny előzménye többek között a 2020-as „Miss Hungary” cím, melynek kapcsán Albániában volt egy világverseny tavaly szeptemberben, a „Summer World”, amelyet Kitti szintén megnyert – mondta Vascsákné Szkiba Zita, a lány édesanyja, menedzsere. Ezt követte a mostani, amelyet Dubajban rendeztek meg. Ezen a megmérettetésen beválogatták a 10 legszebb lány közé, és a zsűri a „Best Image” címet adta neki. Előtte a „Topmodel of the World” rendezvényén is részt vett, ahol ugyancsak a világ számos tájáról érkezett legszebb hölgyek között az első nyolcba választották be. Februárban Libanonban lesz egy újabb világverseny, amelyre meghívást kapott. Majd Olaszországban, Nápolyban lesz a következő, még ebben az évben – emelte ki a menedzsere.

Vascsák Kitti a versenyen. Fotó: Olvasónktól

A 19 éves Kitti a versenyzés és modellkedés mellett felsőfokú tanulmányait folytatja. A Miskolci Egyetem másodéves anglisztika szakos hallgatója, illetve ezzel párhuzamosan Budapesten kommunikáció- és médiatudományt tanul. De nemrégiben szerzett cukrászvégzettséget is. Bár az édes süteményeket szívesen elkészíti, de ő maga ritkán fogyasztja, hiszen a versenyek miatt nagyon kell vigyáznia az alakjára. Karcsú és magas, azonban sok lemondással és munkával jár, hogy megőrizze vékonyságát. Sokszor kora reggeltől másnap hajnalig próbálnak a versenyek fináléja előtt a lányok, ahogyan legutóbb Dubajban is. Feszített a tempó és rendkívül fárasztó a felkészülés, eközben pedig a legjobb formájukat kell hozni. A verseny összes kosztümjéhez Kitti maga készítette a frizuráját és sminkjét. A gyönyörű, különleges anyagú, nemzeti színekben pompázó ruháját Czédly Mónika ruhatervező készítette kifejezetten a dubaji versenyre Kitti számára. A ruhához illő csodás ékszer pedig Boglári-Soponyai Andrea munkáját dicséri.

(A borítóképen: Vascsák Kitti a versenyen)