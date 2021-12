Ma már egy kategóriával feljebb is ritka az 1,5 literes, négyhengeres, szívó benzinmotor, a Skyactiv technológia jegyében azonban továbbra is kitartanak mellette. A frissítés újdonsága a motorhoz ékszíjjal kapcsolt generátor, amely a minél észrevétlenebb motorindításon túl a gördülés és fékezés során keletkező energiát egy kondenzátorba gyűjti, és azzal képes tehermentesíteni a benzinmotort. Ez a lágyhibrid rendszer jelzésértékű, nem is tüntették fel a karosszérián, és vezetés közben sem feltűnő a jelenléte. Ami fontosabb, az a viszonylag nagy lökettérfogatból származó erő, melynek köszönhetően alacsony fordulaton autózhatunk. A váltó áttételezése is takarékos üzemre hangolt hajtásláncot jelent, a 6. fokozatra tényleg csak autópályán van szükség, 130 km/órás tempónál is csupán 2000-es fordulaton dolgozik a főtengely. A legtöbb esetben 1500-as fordulaton is terhelhető, 2000-nél már felkapcsolást kér, igaz, emelkedőn általában vissza kell kapcsolni. Az Európában 75 és 90 lóerős változatban is létező motorból itthon csak utóbbi választható, nyomatékból viszont nem áll valami jól.